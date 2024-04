Giulia De Lellis e Andrea Damante a distanza di anni, continuano a far sognare i loro fan che li seguono da Uomini e Donne, quando lui scelse la ragazza con la dedica: “Sei tu la mia Giulietta“.

Una ragazza li ha avvistati in un locale insieme, mentre parlavano in maniera molto attenta, e ha condiviso il video sui social.

Le voci su un possibile ritorno di fiamma circolano già da settimane: dopo la rottura tra Damante con la Visari. Si era detto anche che il motivo della rottura sarebbero state alcune chat con la De Lellis trovate dall’attrice.

L’11 marzo 2024, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati avvistati insieme, a Milano, allo stesso evento. Entrambi erano fra gli invitati del party di apertura del temporary store del brand di abbigliamento creato da Ignazio Moser, QLHYPE.

Ad Aprile 2018 Andrea Damante confessò di essere appena diventato single:

«Ci siamo lasciati per delle cose che non andavano più bene da un po’, per dei meccanismi che ormai non funzionavano»