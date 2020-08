Giulia De Lellis e Andrea Damante non vivono più insieme. L'influencer ha cambiato casa.

Giulia De Lellis e Andrea Damante non vivono più insieme e questo dimostra che la rottura è definitiva. I fan della coppia, probabilmente, dovranno rassegnarsi al più presto perché questo gesto così drastico segna la fine della loro storia d’amore.

Se prima si poteva pensare si trattasse di una semplice pausa, di un momento di riflessione in cui volevano stare lontani, ora si può dire a tutti gli effetti che si sono lasciati. Giulia De Lellis si è sistemata in una nuova casa a Milano, come ha raccontato nelle storie Instagram.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

“Ho preso una casina provvisoria. Dovrà sistemare varie cosine, valigie e armadi” ha spiegato Giulia De Lellis, facendo capire di essersene andata dalla casa che condivideva con Andrea Damante. L’influencer ha raccontato di essersi sottoposta al tampone appena arrivata a Milano e di aver avuto esito negativo. Nonostante questo ha intenzione di stare chiusa in casa per qualche giorno, in modo da evitare contatti con la famiglia e con gli amici.

“Ho fatto il tampone, fortunatamente sono risultata negativa, quindi sanissima. Per qualche giorno rimarrò in casa, voglio stare più tranquilla, tutelare la mia famiglia. Non si sa mai. Ho avuto anche la bella idea di fare una serata in Sardegna, non al Billionaire ma in un locale dove c’era molta gente” ha spiegato Giulia.

Intanto, Andrea Damante è tornato a Milano. Anche lui ha trascorso le vacanze in Sardegna, ma era lontano da Giulia De Lellis. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi sarebbe stato proprio il deejay a decidere di lasciare la bella Giulia. “Ha confidato agli amici di non essere più sicuro del suo amore per Giulia, mentre lei sognava di mettere su casa con il fidanzato storico”. I due si erano ricongiunti in primavera, in piena pandemia, dopo un lungo periodo di separazione durante il quale lei aveva vissuto una relazione con Andrea Iannone e lui con Claudia Coppola.

Il Dama e la De Lellis avevano passato il periodo di isolamento con la famiglia di lei a Pomezia, per poi andare a convivere a Milano a casa di lui. Il ritorno di fiamma, però, è stato poco più lungo del lockdown” si legge sul settimanale. La rottura sembra davvero definitiva e i fan devono abbandonare la speranza di rivederli insieme.