Giulia De Lellis e Andrea Damante nell'occhio del ciclone: i due avrebbero organizzato la loro rottura a tavolino.

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante in piena emergenza Coronavirus è stato ampiamente criticato e già allora si è sparsa la voce che i due avessero organizzato la rappacificazione solo per ottenere visibilità. Secondo i rumor in circolazione i due sarebbero d’accordo anche sulla crisi in corso (e infatti entrambi hanno smesso di mostrarsi insieme sui social).

De Lellis e Damante hanno mentito?

Sui social c’è chi crede che il ritorno di fiamma e la crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sia altro che uno stratagemma organizzato a tavolino per consentire ai due di ottenere maggiore attenzione. La coppia si è separata nel 2019 e lei aveva dedicato alla vicenda il suo libro (successo di vendite) Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza (dove tra l’altro aveva svelato particolari intimi della loro vita di coppia e dei tradimenti messi in atto dal DJ veronese nei suoi confronti).

Poi, dopo una breve liaison con Iannone, Giulia e il dj erano stati avvistati di nuovo insieme durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, ed entrambi avevano confermato il ritorno di fiamma.





Adesso, a sorpresa, i due si sono di nuovo lasciati: il tira e molla è stato confermato da entrambi ma nessuno dei due ha fornito spiegazioni in merito.

Possibile che abbiano deciso di “organizzare” il menage a tavolino solo per ottenere visibilità? Giusto qualche settimana fa l’ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha affermato che i “Damellis” siano popolari unicamente per i loro tira e molla. Una frecciatina a cui i due hanno preferito non rispondere.