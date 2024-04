Grave lutto per il comico Gene Gnocchi: è morta la mamma Adriana

Gene Gnocchi in queste ore ha comunicato a tutti, a mezzo social, la morte di sua madre Adriana: arrivato il post anche di Charlie Gnocchi

“Mamma Adriana ci ha lasciato”, con queste parole Gene Gnocchi ha comunicato al suo pubblico sui social, la morte di sua madre.

L’annuncio di Gene Gnocchi sui social

È di questa mattina, venerdì 26 aprile, il post Instagram di Gene Gnocchi in cui ha annunciato a tutti i suoi follower la scomparsa di sua madre Adriana. “Mamma Adriana ci ha lasciato”, sono le parole accompagnate da uno scatto della donna sorridente.

La morte di Adriana, madre di Gene Gnocchi

Adriana Orlandelli, madre di sei figli e fondatrice della trattoria di famiglia a Fidenza, aveva 91 anni. Nel 2023 aveva anche ricevuto un’onorificenza come ‘Donna dell’anno’ dal comune del suo paese, premio che Gene Gnocchi aveva elogiato anche sul suo profilo Instagram:

«Orgoglioso di lei. Mamma Adriana premiata a Fidenza come donna dell’anno. Numero uno!!!!».

Il post di Charlie Gnocchi per la morte della madre

Per la morte della madre, anche Charlie Gnocchi ha voluto condividere una foto e un messaggio per la donna:

«Mamma Adriana era forte rock and roll, sempre bella e sorridente, non la piegava niente, una parola buona per tutti, 10000 aneddoti amava la vita e ci ha fatto vivere felici».

I figli di Adriana Orlandelli

Il primogenito, Eugenio, conosciuto come Gene Gnocchi, comico, cabarettista, scrittore e presentatore televisivo, Carlo, detto Charlie, conduttore radiofonico e personaggio televisivo, Federico, per gli amici Chicco, ha gestito la Trattoria Belvedere a Parma per oltre 10 anni. Andrea, detto Andy, è il gestore dell’Antica Trattoria al Duomo di Fidenza, Alberto, da molti soprannominato «Albertone», sono state affidate a lui tutte le trattorie e locali che la famiglia ha gestito. Infine, Elena, unica figlia femmina, impegnata da sempre negli affari di famiglia, ma anche molto attiva nel sociale e attrice di teatro.