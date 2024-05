Sea Star Festival 2024: 5 artiste da non perdere

La sesta edizione di Sea Star Festival torna ad Umago, nell’incantevole Istria croata, dal 23 al 26 maggio 2024: come di consueto, ad ospitare la rassegna sarà l’incantevole laguna Stella Maris.

Il festival della galassia EXIT, una delle più importanti kermesse a livello europeo, è considerato l’apripista della stagione dei festival estivi, in Croazia ma non solo. Un’occasione al contempo per conoscere la splendida penisola istriana, le sue magnifiche spiagge a la gastronomia locale, e assistere a un due giorni di musica nella laguna. Anzi, quattro: se il clou di Sea Star è nelle serate del 24 e 25 maggio, giovedì e domenica saranno riservati al Welcome Day e all’After Party.

La festa di benvenuto – in collaborazione con i festival Ada Divine Awakening ed EXIT – farà parte del programma CACAO Я:EVOLUTION e vedrà la partecipazione delmaestro della musica immersiva Mose, insieme ai visionari musicali Mr. Forest e Donnie Darko.

I pesi massimi però, saranno nelle serate di venerdì e sabato: dalle stelle internazionali dell’elettronica, come ARTBAT e Hot Since 82, a talenti locali assoluti come il favorito di Eurovision Baby Lasagna o gli sloveni Joker Out. L’edizione di Sea Star 2024 però parla anche italiano, e non solo per la vicinanza al confine e per la storia della penisola istriana: a questa edizione del festival ci sarà anche Deborah De Luca e Angelina Mango, giusto per restare in tema di Eurovision.

Impossibile, anche per gli stakanovisti del “sottocassa”, assistere a tutti gli act della fitta programmazione della prossima edizione di Sea Star: notizie.it ha selezionato dunque un côté di live e dj-set tutto al femminile da non perdere.



Estella Boersma

Un passato come supermodel – con sul cv anche una copertina di Vogue Italia – e un presente come superdj, con all’attivo già una Boiler Room e un Mixmag Lab.

Estella Boersma, nata in Olanda ma di stanza a Berlino, è una delle next big thing della scena techno attuale: non solo per i suoi dj-set e per la sua energia contagiosa dietro alla consolle, ma anche per le sue produzioni, tra cui Move EP, uscito lo scorso anno.



Iniko

Moltissimi conoscono INIKO per la sua hit mondiale “Jericho”, ma la cantante, produttore e polistrumentista nata a Brooklyn è molto di più di una “one hit wonder”. Riconosciuta unanimemente come una delle voci più celestiali nella scena soul, INIKO si lascia ispirare da trap, rock, e dancehall: il suo ultimo successo? “Armor”, prodotta – come tutte le sue hit – da Lmr e Seph.



Senidah

Nata in Slovenia, Senidah è la popstar indiscussa della regione. E non lo dicono solo i numeri: la “Balkan Trap Diva” dalla pubblicazione del singolo “Slađana” nel 2018 – che ad oggi conta 65 milioni di stream su Youtube – non si è mai fermata. Presenza fissa di Sea Star – era presente anche nelle edizioni 2022 e 2023 – Senidah è in assoluto l’artista che non vediamo l’ora di (ri)vedere.



Victoria

Per chi non è vissuto su Marte nell’ultimo decennio, è impossibile non conoscere la talentuosa bassista dei Måneskin, Victoria De Angelis. In (relativamente) pochi la conoscono ancora nella sua veste di dj: dopo essersi esibita nei club e festival di Europa e Stati Uniti – e al Cocoricò di Riccione – quella di Sea Star sarà la penultima data del tour di Victoria, che terminerà all’iconico Anomalie Art Club di Berlino.



Zevin

La slovena Zevin è indubbiamente uno dei nomi più interessanti della programmazione di quest’edizione di Sea Star. Capelli fluo inconfondibili, sonorità hyperpop – anche se l’artista definisce il proprio genere “bubblegum vibe” – beat e videoclip di pregevole fattura. Nel panorama urban, spesso didascalico e sciatto, queste prerogative sono già “tanta roba”. In attesa di assistere alla sua esibizione a Umago, ci auguriamo di vederla presto live anche dalle nostre parti, perché è un progetto che merita davvero.