Israele ha deciso di continuare con l’operazione a Rafah, sottolineando che la decisione di Hamas di accettare l’accordo sarebbe “un trucco”.

L’accordo sulla tregua: le decisioni di Hamas e Israele

Israele ha deciso di inviare una delegazione al Cairo ma di continuare l’operazione a Rafah, come ha annunciato l’ufficio del premier citato dai media. “Il gabinetto di guerra ha deciso all’unanimità che Israele continui la sua operazione a Rafah per esercitare pressioni militari su Hamas” ha dichiarato. Allo stesso tempo, nonostante la proposta di Hamas non rispecchi i requisiti fondamentali per Israele, sarà inviata una delegazione al Cairo “per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo in condizioni accettabili“.

Hamas accetta l’accordo sulla tregua: secondo Israele è “un trucco”

Hamas ha accettato la proposta di Egitto e Qatar per un accordo con Israele sul cessate il fuoco. Forse si è trattato di un modo per fermare l’irruzione dei soldati israeliani nella città. “Adesso la palla è nel campo di Israele” ha dichiarato un esponente di Hamas dopo che la proposta di mediazione è stata accettata. Secondo fonti della fazione palestinese, l’accordo sulla tregua prevede tre fasi di sei settimane ciascuna con l’obiettivo del cessate il fuoco permanente, il ritiro completo dell’idl dalla Striscia, il ritorno degli sfollati al nord e lo scambio di prigionieri. Gli ultimi dettagli dovrebbero essere comunque discussi di nuovo martedì al Cairo.

Khalil al-Hayya, il vice di Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, ha spiegato che Hamas “ha concordato un cessate il fuoco temporaneo nella prima fase dell’accordo“, aggiungendo che all’inizio della seconda fase verrà annunciato un cessate il fuoco permanente. A Rafah l’annuncio è stato accolto con grande gioia, ma fonti israeliane hanno fatto sapere che Israele sta ancora verificando la proposta e le possibili conseguenze. “Hamas non ha accettato. E’ il suo solito trucco” ha dichiarato il ministro dell’Economia, Nir Barkat.