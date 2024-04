Nocera Superiore, lutto per la morte del farmacista Giuseppe Fiorello

Nocera Superiore e Angri sono in lutto per la morte del noto farmacista Giuseppe Fiorello.

La morte improvvisa di Giuseppe Fiorello

Il farmacista, originario di Angri, lavorava da anni a Nocera Superiore nella Farmacia San Ciro in Via della Libertà. L’uomo è morto a causa di un malore improvviso.

I messaggi di cordoglio

Fiorello era una persona molto amata per la sua cordialità, professionalità e sensibilità. Le comunità di Nocera Superiore e Angri si stringono nel dolore.

In molti hanno voluto condividere una frase in memoria del farmacista sui social.

Scrive il sindaco di Angri su Facebook: “Un’altra anima giovane e preziosa che ci lascia troppo presto. Facciamo sempre più fatica ad accettare queste notizie. Riposa in Pace Giuseppe. Condoglianze a tutta la famiglia.”

La scuola calcio United Angri ha espresso il suo cordoglio definendosi “sconvolta per la improvvisa scomparsa del dottore, papà di Gabriele e Raffaele”. Aggiungendo poi: “Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore. Che il Signore lo accolga in paradiso.“