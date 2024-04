In cinque sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di Francesco Pio, il bimbo di appena 13 mesi ucciso due pitbull ad Eboli: tra le persone coinvolte anche la madre

L’accusa mossa nei loro confronti è di omicidio colposo per “omessa custodia degli animali”, tra gli indagati: la madre del bambino, oltre ai due zii presenti in casa in quel momento e i due proprietari dei cani.

Le indagini della Procura di Salerno per la morte del bimbo aggredito dai pitbull

In giornata la Procura di Salerno conferirà l’incarico per l’autopsia sul corpo del bambino, che sarà eseguita nell’ospedale di Battipaglia.

A seguito dell’autopsia il corpo sarà restituito alla famiglia per i funerali. Nell’occasione, il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha annunciato che nel giorno dei funerali di Francesco Pio sarà proclamato il lutto cittadino.

La dinamica dell’aggressione dei pitbull sul bambino

Il bimbo sarebbe stato aggredito improvvisamente mentre si trovava nel cortile della sua abitazione: uno dei due cani lo avrebbe attaccato, raggiunto poi anche dal secondo cane.

Nel tentativo di salvarlo, la mamma e lo zio si sarebbero a loro volta feriti.

Le parole della zia dopo la morte del piccolo

«I cani non lo conoscevano perché venivano chiusi in una stanza quando c’era lui. Forse sono scappati, lo hanno visto e, non conoscendolo, lo hanno attaccato».

Subito dopo il tragico evento i due pitbull sono stati portati dal servizio veterinario della Asl di Salerno in un canile.