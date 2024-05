Una Nessuna Centomila: Ornella Vanoni assente perché non riesce a stare in piedi.

Ornella Vanoni ha spiegato perché è assente all’evento Una Nessuna Centomila che si svolge presso l’Arena di Verona. La cantante, senza giri di parole, ha spiegato che se avesse partecipato avrebbe messo a rischio la sua vita.

Una Nessuna Centomila, Ornella Vanoni assente

Mentre Emma Marrone fotografa Mahmood ‘nudo’ a Una Nessuna Centomila, Ornella Vanoni si è vista costretta a disertare l’evento. La cantante, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato che non parteciperà alla manifestazione perché se l’avesse fatto avrebbe messo a rischio la sua vita.

L’annuncio di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni, con un video affidato a Instagram, ha spiegato che ha fatto due concerti che l’hanno messa a dura prova. Dopo aver cantato per due ore consecutive per ben due giorni, è tornata a casa priva di forze. Non riusciva più a camminare, per cui i figli le hanno impedito di partecipare ad Una Nessuna Centomila. “Se avessi fatto un’altra serata del genere sarei potuta morire“, ha ammesso l’artista ultra ottantenne.

Come sta Ornella Vanoni?

Una Nessuna Centomila, evento di beneficenza per combattere le violenza sulle donne, vedrà tanti cantanti sul palco, come: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Francesca Michelin, Paola Turci, Big Mama, Noemi e Annalisa. Ornella Vanoni non parteciperà, ma ha voluto tranquillizzare i fan: sta benino, ma tutti dovranno guardare questa manifestazione perché è importante per tutti, donne e non. L’evento verrà trasmesso l’8 maggio in prima serata su Rai1.