Intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Ornella Vanoni si è raccontata un po’. La cantante ha parlato di tante cose: dall’amore alla sua salute. Soffermandosi su questo ultimo aspetto, ha confessato che prende ancora psicofarmaci perché, se smettesse, crollerebbe.

Ornella Vanoni ha dichiarato:

“Noi abbiamo vissuto tanti anni belli e adesso siamo tutti preoccupati per ciò che sta accadendo nel mondo, bisogna godersi ogni cosa bella. A volte, cerco di non pensare, però, poi leggo il giornale e ci sono tante cose brutte… Se guardo ora la mia vita sono molto contenta di ciò che ho fatto, ho fatto tanto. Sono stata anche male in passato perché ho avuto dei brutti periodi, non dormivo, ero depressa e ho cominciato a prendere gli psicofarmaci e li prendo ancora perché penso che se non li prendessi, crollerei. Io posso essere triste ma non posso andare più in là perché ci sono le medicine. Bisognerebbe parlare di questi problemi, bisognerebbe tutelarli i giovani. Com’ero io da giovane? Ero sofisticata, delicata e quando sono venuta a Milano sono cambiata in meglio perché ho imparato tante cose che non sapevo, mi sono fatta una cultura che non avevo”.