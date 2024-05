Antonella Fiordelisi ha svelato alcuni retroscena sul chiarimento con Oriana Marzoli. Dopo aver litigato furiosamente nella casa del Grande Fratello Vip, adesso sono diventate migliori amiche.

Quando Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli si sono conosciute al Grande Fratello Vip sono subito andare d’accordo. Poi, nel giro di qualche giorno, sono diventate acerrime nemiche e, come tali, sono arrivate in finale. Adesso, a distanza di un anno dalla fine del reality, sono diventate migliori amiche. L’ex schermitrice ha svelato ai fan alcuni retroscena sul chiarimento.

Via Twitter, Antonella Fiordelisi ha parlato così del chiarimento con Oriana Marzoli:

“Io e lei siamo le uniche persone di quel programma che ci sentiamo sempre. Cioè, io non sento nessun altro e anche lei non sente altre persone, è una cosa unica. Noi non ce l’aspettavamo proprio. Lei è l’unico bel ricordo che mi ha lasciato quel programma e lei può dire lo stesso di me. Tra me e lei c’è proprio tanta sintonia, adesso dopo il chiarimento siamo tipo sorelle e non sembrava dal programma. nella casa come sapete litigavamo sempre”.