La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dovrebbe essere definitivamente giunta al capolinea. L’ex Vippona ha perfino diffidato l’ex fidanzato, impedendogli così di parlare di lei su tutti i social.

Oriana Marzoli ha diffidato Daniele Dal Moro

Da circa due settimane, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati ancora una volta. Da quando sono usciti dal GF Vip, ormai un anno fa, i due non hanno fatto che litigare sui social, mollandosi un giorno sì e l’altro pure. Adesso, però, dovrebbero essere arrivati alla rottura definitiva: l’ex Vippona ha addirittura diffidato l’ex fidanzato.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: l’ultima lite

Secondo Daniele, Oriana gli ha imposto di partecipare con lei ad un reality: “O fai un altro reality con me o è finita“. Lui ha rifiutato e la storia è scoppiata. La Marzoli, ovviamente, ha un’altra visione della faccenda:

“A Madrid gli parlavo dei reality fatti in Cile; volevo andare a farne uno con lui e gli è piaciuta l’idea perché ci sarebbero state competizioni fisiche, lo volevo con me. Una volta scoperto il cachet ha rifiutato. Rispetto: parola sconosciuta per lui. Se in Cile sei sconosciuto ovvio che i cachet non sono altissimi, ma è un’opportunità”.

In tutto ciò, si sono intromessi i fan che hanno immortalato Dal Moro con un’altra ragazza ed è scoppiato il pandemonio.

Lo sfogo di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

A questo punto, Oriana si è lasciata andare ad uno sfogo:

“Abbiamo scoperto la verità, adesso lasciatemi tranquilla. Molto bello tutto, ma cosa facciamo con le foto nello stesso posto, stesso momento, i video, le canzoni, palestra diversa (a cui non ci va mai) insieme, ma ancora più bello non leggere smentite! Ma va bene così. Ah, comunque non ha mai scritto niente, mai chiamato, zero! Anzi, sono stata io a dirgli di venire con me in questo posto, ma non ha voluto, chissà perché (o per chi). Io non ho lasciato questa persona, è stata questa persona a lasciare me. Punto. Non voglio più leggere cose. Basta che non parli più di me, sia felice con un’altra persona, e non pensi proprio mai più di sentire la mia voce o vedermi in vita sua. Adesso cercherò di dormire. Dopo che ho parlato tre ore al telefono con diverse persone mentre piangevo e mi sentivo la più stupida. Ma chi mi conosce lo sa, una volta, due, ma una terza volta non perdono. Non si gioca con le debolezze delle persone e questo l’ho imparato. E sono molto fiera di me, anche se adesso sono distrutta, e chi ha parlato con me lo sa! Non c’è bisogno di dare nomi. Io questo non lo meritavo”.

Poco dopo, Daniele Dal Moro ha rivelato di essere stato diffidato e ha replicato: