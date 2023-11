Ennesima diretta social al vetriolo di Daniele Dal Moro. Il veneto ha perso la pazienza e si è scagliato contro Oriana Marzoli e altre persone che, a detta sua, gli stanno rendendo la vita impossibile.

Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli

Con una diretta su Twitch, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad un monologo ricco di parolacce, bestemmie e chi più ne ha ne metta. L’ex gieffino è infuriato con il mondo, in primis con Oriana Marzoli e le sue fan. Ha tuonato:

“Mi sono rotto i coglion* di voi, di Oriana e dei suoi amici. Mi becco merd* da quelle putt*** delle Orianistas. Siete dei cogl****, fate le segh* al gatto che di voi non me ne frega una min****”.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Dal Moro è una furia. Non ce l’ha solo con Oriana, ma anche con coloro che inventano bugie sul suo conto per mettergli i bastoni tra le ruote nella relazione con la Marzoli. Il problema sono i fan ossessionati, ma anche le pagine di gossip. Ha ricevuto tante offese, per cui intende denunciare tutti alla polizia postale. Lo hanno anche accusato di usare la fidanzata per fare le dirette: “Come cazz* si fa a pensare di me questo? Dio c***, non si vede che sono reale? Siete un branco di idioti“. Scagliandosi contro Oriana, che crede alla bufale che le raccontano, ha tuonato:

“Oriana è la regina delle imbecilli che crede alle vostre stronz*te. Ma posso avere delle amiche senza volermele trombar*? Ad Oriana dà fastidio che mando un messaggio ad un amica? (…) Tutti i miei ca*** di problemi sono iniziati quando siete entrati voi e lei nella mia vita”.

Daniele parlando di Oriana:” Io da quando viviamo insieme..io penso di essermi messo a 90..” #oriele pic.twitter.com/NXUY1M2Zy4 — Brix (@NatashaCohen02) November 5, 2023

Daniele Dal Moro è una furia

Dal Moro ha proseguito:

“Oriana aveva già programmato di andare a Madrid a prendere delle cose. Sono quattro giorni che mi tremano le palpebre, non mangio da ieri. (…) Mi avete rotto i cogl*****, tutti quanti. Dio c*** mi avete rotto il ca***, ve ne dovete andare a fare in c*é*. Ma voi sapete quante ca*** di fig** mi scrivono tutti i giorni? Secondo voi avevo bisogno delle foto di Sabrina brutti pezzi di mer**? (…) Da quando abbiamo cominciato a vivere insieme io mi sono messo a novanta… mi faccio incul***. Ho sacrificato tutto… mi sono messo pure a fare il fotografo, le presento persone e vado agli eventi. (…) Loro mi riempiono di merd* e lei non dice una parola? Tu sei andata fuori dal Grande Hermano Vip ma non volevi. Tutto quello che ho fatto in questi mesi non è stato apprezzato e mi sono rotto il ca*** perché ho la fila di persone che vogliono uscire con me e trattarmi bene. Non sentirete più una parola uscire dalla mia bocca e vi chiedo la cortesia di parlare di altro”.

Al momento, Oriana non ha replicato all’ennesimo show social di Daniele.