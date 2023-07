Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno litigato nel corso di una diretta su Twitch. Il video del momento, neanche a dirlo, è diventato virale e i fan li hanno paragonati a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli litigano in diretta

“Sono solo, Oriana è in camera perché non voleva farla“, ha esordito Daniele Dal Moro nel corso della sua ultima diretta su Twitch. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione della Marzoli, che è piombata nella stanza per raccontare ai fan la sua versione dei fatti.

Oriana si intromette e spiega la sua versione ai fan

Oriana ha tuonato:

“Entro solo per dirvi che non è vero che non volevo farla. Sono stanca e non mi va di stare 3 ore qui seduta. Se erano 10 minuti ok, ma non è vero che non mi andava. Ci tenevo a chiarire questa cosa”.

Daniele, che ormai vive su Twitch, ha replicato: “Non posso fare 10 minuti di live“.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: la lite è surreale

Oriana, infuriata come non mai, ha ammesso che avrebbe voluto partecipare alla diretta, ma non a quell’ora. Ha dichiarato:

“Sai che vado a dormire presto, sai che ci tengo a dormire. Se la fai alle 5 del pomeriggio ci sta, non si può fare alle 5? C’è un orario stabilito? Oggi è domenica, la gente è a casa. 10 minuti potevo stare, ma non dire queste cose perché non è vero. Dici la verità. (…) Odio che mi mette la macchina fotografica qua, perché è il suo profilo. Lui la vuole qua. Già mi aveva detto una cosa che mi aveva dato fastidio, era un dispetto il mio. Bastava che rimanesse tra noi però, se dici che non mi andava… Pensano che io non voglio stare qua con loro.”.

A quanto pare, la lite tra Daniele e Oriana è iniziata ben prima della diretta social. La Marzoli, stanca di discutere, ha concluso: “Non è capace di dire cose carine, lo lascio qui tranquillo. Ciao“.