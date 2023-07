Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati ancora una volta, ma questa volta “senza margine di ritorno“. Ad annunciare la notizia è stato l’ex Vippone, lo stesso che sostiene di non essere interessato al gossip.

Storia d’amore al capolinea tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo l’ultima rottura con annessa pace, i due si sono lasciati ancora una volta. A rendere pubblica la notizia è stato l’ex concorrente del GF Vip 7, che via Twitter ha mostrato la foto dei suoi bagagli, con tanto si sacco nero della spazzatura.

Daniele, a didascalia dello scatto che ritrae i suoi bagagli, ha scritto:

“Valige nuove per il mio compleanno! Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i c*zzi miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”.