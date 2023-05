Dopo la versione di Daniele Dal Moro sulla rottura, anche Oriana Marzoli ha detto la sua. La bella venezuelana si è scagliata contro l’ex fidanzato, rivelando che lui sta mettendo su un “giochetto che fa tanto schifo”. A cosa si riferisce?

Daniele Dal Moro sostiene che lui e Oriana Marzoli si sono lasciati a causa di “tante incomprensioni“. La bella venezuelana, però, non è dello stesso parere. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha rotto il silenzio sui social e ha ammesso che l’ex fidanzato sta facendo un “giochetto che fa tanto schifo“.

Via Twitter, Oriana ha dichiarato:

“Facciamo una cosa, io non parlo, non racconto la verità (perché ho altri valori) e voi non mi taggate più su IG in niente di questo giochetto che fa tanto schifo… soprattutto perché ragazzi, non mi interessa più. Grazie di cuore! E ricordate ‘non è tutto oro quello che luccica’”.