Giorgia ha compiuto 53 anni e tra le prime persone a farle gli auguri c’è il compagno Emanuel Lo. Le parole del prof di ballo di Amici hanno emozionato i fan.

Giorgia compie 53 anni: gli auguri di Emanuel Lo

Il 26 aprile 2024 Giorgia Todrani ha compiuto 53 anni. In occasione di questo traguardo tanto importante, il compagno Emanuel Lo le ha dedicato un pensiero bellissimo, condividendo sui social uno scatto inedito. L’immagine è datata, risale a quando non erano ancora una coppia.

Emanuel Lo: la dedica alla sua Giorgia

La foto condivisa da Emanuel Lo per fare gli auguri a Giorgia risale al lontano 2003. A didascalia, il prof di ballo di Amici di Maria De Filippi ha scritto:

“Qui dentro tutti i sentimenti. Sala prove 2003, ancora non eravamo insieme e non ho resistito al ‘posso scattarti una foto?’. Auguri Giorgia mia”.

La reazione di Giorgia agli auguri di Emanuel Lo

Giorgia ed Emanuel Lo si sono conosciuti proprio nel 2003, durante il tour del disco Ladra di vento. La passione, però, è scoppiata nel 2004 e da quel momento non si sono più lasciati, se non per un periodo. Davanti al messaggio di compleanno del compagno, la cantante non ha replicato pubblicamente, ma siamo certi che in privato gli abbia stampato un bel bacio sulle labbra.