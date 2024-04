Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno preso una decisione importante. Le nozze saranno anticipiate e non più celebrate l’11 ottobre in Campania. E’ cambiata anche la location. Perché questa scelta?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: nozze anticipate di mesi

Ospite di Storie di donne al bivio, nella puntata in onda il 7 maggio su Rai2 con la conduzione di Monica Setta, Clizia Incorvaia ha annunciato che le nozze con Paolo Ciavarro sono state anticipate. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare venerdì 11 ottobre in Campania, ma i loro piani sono cambiati.

Quando si sposano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro?

Invece che nel mese di ottobre, le nozze di Clizia e Paolo andranno in scena venerdì 12 luglio. Non solo la data, è cambiata anche la location: dalla Campania alla Versilia. Il matrimonio sarà dedicato ad Eleonora Giorgia e Massimo Ciavarro, genitori dello sposo, che si incontrarono per la prima volta proprio a Forte dei Marmi. La futura sposa ha dichiarato:

“Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze. (…) Sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia della Giorgi sono stati unitissimi”.

Clizia Incorvaia: l’omaggio ai genitori di Paolo Ciavarro

Clizia ha aggiunto che le nozze saranno dedicate ai genitori di Paolo, che durante la malattia di Eleonora sono stati più vicini che mai. Ha dichiarato:

“Quando Eleonora è stata operata, Massimo è corso al suo fianco e non l’ha lasciata mai durante la degenza in ospedale. Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda quello storico film e la nascita del loro amore”.

Alle nozze parteciperanno circa 200 invitati, poi lei e Paolo si concederanno una romantica luna di miele alle Maldive.