Clizia Incorvaia e il dramma dell'aborto: la sua confessione

Clizia Incorvaia ha voluto fare una tenera dedica a Paolo Ciavarro in occasione del suo compleanno e ha confessato alcune delle difficoltà da loro vissute insieme, come il dramma dell’aborto.

Clizia Incorvaia: la dedica a Paolo Ciavarro

Oggi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono più uniti e felici che mai e insieme hanno costruito una splendida famiglia (grazie all’arrivo del piccolo Gabriele, nato nel 2022). In queste ore la modella ha voluto dedicare uno splendido messaggio al fidanzato in occasione del suo compleanno, e ha svelato che insieme a lui avrebbe superato alcuni dei momenti più difficili della sua vita, come il dramma di un aborto avuto poco tempo prima di restare incinta del piccolo Gabriele.

“Siamo andati contro TUTTO e TUTTI sopportando distanza, pregiudizi e tempo … affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto… ma non abbiamo mai perso la FEDE e nulla ci ha reso più DEBOLI forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero ma oggi siamo più UNITI e INNAMORATI di prima .Ti amo mio grande amore per sempre TUA C”, ha scritto Clizia.

Sui social in tanti sperano di saperne di più in merito alla questione e si chiedono perché fino ad ora Clizia non avesse mai parlato della vicenda.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui