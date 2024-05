Aurora Ramazzotti, critiche per il look alla cresima della sorella: "Arrestat...

Aurora Ramazzotti, critiche per il look alla cresima della sorella: la replica è epica.

Aurora Ramazzotti è stata criticata per il look con cui ha partecipato alla cresima della sorella Sole, nata dal matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La ragazza, ovviamente, non ha incassato in silenzio.

Aurora Ramazzotti: critiche per il look alla cresima della sorella

Nelle scorse ore, la famiglia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha festeggiato la cresima di Sole. Ovviamente, tra gli invitati c’era anche Aurora Ramazzotti, che è finita al centro delle critiche per il look scelto. Cosa ha indossato la giovane? Un outfit semplice, nero, che non è piaciuto al popolo social.

Aurora Ramazzotti: botta e risposta per il look

“Perché eri vestita di nero alla cresima di tua sorella? Stonavi con quel colore, hai il fisico per tutto“, ha chiesto un fan ad Aurora. La Ramazzotti, senza giri di parole, ha replicato:

“Ma come fate a sapere com’ero vestita? Non ho manco una foto e non ho pubblicato niente. E comunque il mio armadio è composto per il 95% da indumenti neri… Arrestatemi avanti!”.

Aurora Ramazzotti: il look per la cresima della sorella

Aurora, è bene sottolinearlo, non ha indossato un look assurdo o fuori luogo. In una foto pubblicata da mamma Michelle si vede che la Ramazzotti sfoggia una semplice giacca di pelle con un abito nero.