BigMama ha emozionato tutti nell’intervista rilasciata a Verissimo in cui ha presentato il suo nuovo libro “Cento Occhi”. Il libro, un racconto crudo e autentico della sua vita, ha richiesto tempo e coraggio per essere scritto.

BigMama si racconta nell’intervista a Verissimo: dalla fidanzata al libro

Durante la stesura, BigMama ha dovuto ripercorrere diversi momenti della sua vita, mettendosi completamente a nudo.

La cantante ha condiviso dettagli dolorosi sulla depressione della madre, iniziata dopo la perdita della nonna. “Quando è venuta a mancare mia nonna, mamma è entrata in depressione. Non è ancora riuscita a superare questo dolore,” ha spiegato, sottolineando l’importanza di riconoscere l’umanità dei propri genitori.

BigMama ha parlato anche della sua compagna Lodovica, esprimendo il desiderio di sposarla nonostante la giovane età della loro relazione. Ha poi riflettuto sul rapporto con il padre, inizialmente distante a causa del lavoro, ma fortificato nel tempo. “Ora siamo molto uniti, parliamo di tutto,” ha detto.

BigMama si racconta a Verissimo: dalla fidanzata al libro

Rivelando le sue lotte con i disturbi alimentari, BigMama ha spiegato come cercava di avvicinarsi al padre attraverso il cibo, sviluppando un legame malsano che ha portato a problemi di salute. Ha inoltre condiviso le difficoltà di essere vittima di bullismo sia a scuola che a casa, ma ha trovato forza nel perdono.

La cantante ha anche raccontato il periodo in cui ha combattuto un tumore, ringraziando la sua famiglia per il sostegno incondizionato. Questo difficile momento li ha avvicinati, migliorando le loro relazioni, infine, ha parlato delle violenze subite e di come la musica l’abbia salvata, dandole la forza di superare i pensieri autodistruttivi.