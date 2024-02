BigMama è tornata sul palco dell’Ariston durante la seconda serata, con il brano “La rabbia non ti basta“. Durante la serata d’esordio, la cantante era stata vittima di body shaming da parte di un giornalista Rai. Ma lei non ha lasciato spazio alle polemiche, tornando a celebrare la sua femminilità.

Sanremo: il look di BigMama

Il look scelto per la seconda serata non è passato inosservato: BigMama ha puntato sull’abbinamento dei colori nero e rosso. Ha indossato un lungo abito lucido e dark di Lorenzo Seghezzi: modello con cappuccio, scollo a barca che lascia le spalle nude, stringhe sulle maniche e fodera a contrasto in total red. A completare il look di BigMama delle maxi zeppe, catene scintillanti al collo e un paio di collant rossi all-over con degli slogan dal significato importante “Queer” e “Revolution”.

BigMama: “Amatevi liberamente”

“Dedico il mio brano a tutta la comunità queer, amatevi liberamente: potete farlo” la dedica speciale di BigMama. Il termine queer è utilizzato per indicare coloro che non sono eterosessuali e/o non sono cisgender.

