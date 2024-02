Mahmood è tra i quindici cantanti in gara che si sono esibiti durante la seconda serata. Presentato da Alessandra Amoroso, si è però distinto ancora una volta per il suo stile glamour.

Leggi anche: Sanremo 2024, Giovanni Allevi emoziona tutti con il suo monologo: “Ho perso molto”

Sanremo: cosa ha indossato Mahmood

Anche durante questa seconda serata, Mahmood ha sorpreso con uno stile unico: dopo il corsetto del green carpet e il gillet dal mood worker indossato durante la prima serata, l’artista in questa seconda serata non ha deluso le aspettative dei fan. Ha messo in risalto i bicipiti e i muscoli con un top monospalla in tessuto semi-trasparente, abbinato ad un paio di pantaloni a maxi zampa d’elefante, modello dalla linea classica e con la vita altissima: il tutto firmato Rick Owens.

Cambio di acconciatura

Il cantante ha cambiato leggermente anche l’acconciatura: capelli tirati all’indietro ma con un ciuffetto riccio che gli cadeva sul lato della fronte., Mahmood ha poi indossato gli iconici stivali Grill Kiss di Rick Owen: modello pensato proprio per la moda maschile con inserti latelari elasticizzati e la punta rinforzata con le borchie.

Leggi anche: Sanremo 2024, Dargen D’Amico e il cessate il fuoco della prima serata: “Non è politica”