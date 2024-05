Non ci si annoia di certo a Malmo per l'Eurovision Song Contest 2024. Dopo le discussioni sull'artista israeliana Eden Golan, ora c'è polemica per l'eliminazione di San Marino, a un passo dalla finale. Sono arrivati commenti amareggiati dai vertici politici del Paese, che minacciano di non partecipare più.

L’Eurovision Song Contest è la manifestazione non sportiva più seguita al mondo. Ha una fama internazionale ed è ambita da moltissimi artisti. Quest’anno le polemiche non mancano e adesso, con l’eliminazione di San Marino, si sono fatte molto accese.

San Marino eliminato dall’Eurovision Song Contest 2024

Scoppia la polemica all’Eurovision Song Contest 2024, da cui San Marino è stato eliminato a un passo dalla finale per tre anni consecutivi.

Sul fronte politico si parla ancora dell’artista che rappresenta Israele, ma su quello della gara tiene banco appunto l’eliminazione della band Megara, che partecipa per San Marino.

“Potremmo non partecipare più. C’è qualcosa che non mi torna, per tre anni di fila siamo fuori dalla finale. Sembra quasi che i piccoli Stati siano penalizzati, il gioco non può essere solo per i grandi Paesi” ha detto il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati.

In effetti, dopo Achille Lauro e Piqued Jacks, adesso per il terzo anno, il Paese è stato fatto fuori quando manca pochissimo alla finale, per questo motivo San Marino potrebbe non presentarsi più.

“Ci impegniamo tanto per fare un prodotto importante e non meritiamo tutte le volte di essere trattati in questa maniera”.

Eurovision Song Contest 2024: il caso di Israele

Ad andare avanti è invece Eden Golan, artista israeliana che ha dovuto cambiare il nome del brano in Hurricane perché il precedente poteva essere preso come riferimento a quello che successo il 7 ottobre scorso in merito alla guerra nel Paese.

La cantante ha passato il turno ed è volata alla semifinale, fra alcuni fischi nella Malmo Arena, dove addirittura qualcuno si è girato di spalle durante la sua esibizione.

Una bella prova per la 20enne che si è ritrovata addosso un carico di aspettative e tensioni considerevole. Il team cerca di proteggerla concedendo poche interviste ma lei affronta tutto con il sorriso: “Sono qua e sto facendo quello che amo”.