Prima della finale dell’Eurovision, Angelina Mango, in pantaloncini di jeans e body nero, ha commentato fiera la sua performance di giovedì sera con un messaggio ai fan e intonando la canzone Imagine.

Arrivata alla conferenza stampa che precede le semifinali dell’Eurovision 2024, Angelina Mango ha approfittato della numerosa presenza di giornalisti per dichiarare:

«Voglio esprimere i miei pensieri a mio modo e con le mie parole, quando sono arrivata qui ho visto artisti che proprio come me vivono per la loro musica e parlano tramite la loro musica e che condividono lo stesso sogno».