Hantavirus, tre evacuati dalla MV Hondius, sabato la nave a Tenerife

Roma, 6 mag. (askanews) – Nelle immagini l’intervento di una nave ambulanza per l’evacuazione di tre casi sospetti a bordo della MV Hondius, battente bandiera olandese, colpita da un focolaio di hantavirus; tre persone sono decedute.La nave da crociera è ferma al largo di Capo Verde per permettere l’evacuazione di due membri dell’equipaggio e un possibile contatto; Ann Lindstrand, rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità a Capo Verde ha riferito che i tre sono “stabili e uno è asintomatico”.Dopo lo sbarco dei tre al porto della capitale Praia, la nave ripartirà, per arrivare a Tenerife, alle Isole Canarie, “entro tre giorni”, ha affermato la ministra della Salute spagnola Monica Garcia Gomez, aggiungendo che i passeggeri saranno rimpatriati da lì.

Al momento, ha spiegato, sono asintomatici.Contrario il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo. “Non conosciamo ancora i dettagli dell’accordo tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il governo spagnolo – ha dichiarato – non abbiamo ancora le idee chiare sulle condizioni dei passeggeri, sull’infezione e sul ceppo virale stesso. E in questo caso, ancora non capiamo perché, se l’intenzione è quella di effettuare un rimpatrio, non lo si fa al porto di Praia o all’aeroporto di Praia, ma tutti questi passeggeri vengono invece sottoposti al calvario di un viaggio di tre giorni per raggiungere un porto delle Isole Canarie in modo che da lì, presumibilmente, secondo le informazioni fornite, possono essere evacuati in aereo, quando ciò potrebbe essere facilmente fatto da Capo Verde”.Intanto, un team di infettivologi in partenza dai Paesi Bassi dovrebbe raggiungere la nave.