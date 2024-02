Dopo la sua esibizione durante la seconda serata, Dargen D’Amico è tornato sull’appello che ha lanciato nella serata precedente: quello del “Cessate il fuoco“. A condividere il suo appello c’era, Diodato che, presentando il collega si è detto molto contento di presentarlo, soprattutto dopo le benne parole dette nella prima serata e che condivide pienamente.

Leggi anche: Sanremo 2024: ecco chi è Ruggiero, l’uomo che ha aperto la seconda serata

Sanremo: il commento di Dargen D’Amico

Il cantante ha esordito: “Tornando a casa, ho letto qualche parere. Non volevo essere politico, quando ho letto ‘politico’ vicino al mio nome mi sono preoccupato. Nella mia vita ho fatto tanti peccati, anche gravi, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica“, dice Dargen D’Amico, in gara con la canzone Onda alta. “Ero semplicemente guidato dall’amore e dalla sensazione che siano sempre più le cose che abbiamo in comune. Ed è su quelle che mi vorrei concentrare“.

La risposta di Diodato

A presentare Dargen D’Amico c’era il collega Diodato che lo ha accolto dicendo: “Sono molto contento di presentarti, soprattutto dopo le belle parole che hai detto ieri e che condivido pienamente. Io ti ho sentito solo umano” ha detto Diodato.

Leggi anche: Pedro contro Amadeus: il noto concorrente dell’Eredità sfida il conduttore