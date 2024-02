È stato Ruggiero Del Vecchio ad aprire la seconda serata del Festival di Sanremo: l’83enne fa parte da 10 anni dello staff di Fiorello, fin dai tempi di Edicola Fiore.

Leggi anche: Sanremo 2024, Giovanni Allevi: “Mieloma una battaglia che non si vince”

Sanremo: chi è Ruggiero

Ruggiero Del Vecchio è un simpatico pensionato di 83 anni, originario di Margherita di Savoia. A 12 anni ha iniziato a lavorare come sarto: “Adesso non lo faccio più, mi diletto a fare le riparazioni a figli, nipoti e a Rosario: se ha bisogno di me sono sempre disponibile. Fargli un orlo per me è una passeggiata. Il mio lavoro mi ha dato molte soddisfazioni: mi ha permesso di comprarmi un negozio e un appartamento. Lavoravo dalle cinque alle dieci di sera, poi mia moglie è venuta a mancare, ci sono stati dei problemi e l’ho chiusa“, ha spiegato tempo fa in un’intervista. “Oggi la speranza è quella di continuare a fare tv fino a che il padre eterno mi darà la salute. Mi diverto: ogni mattina metto la sveglia alle quattro, faccio mezz’ora di macchina e arrivo in via Asiago. Poi sono a disposizione, se hanno bisogno di me ci sono. Si improvvisa“.

Ruggiero e l’incontro con Fiorello

L’83enne ha parlato anche di come ha incontrato Rosario Fiorello: “Abbiamo iniziato a parlare. A un certo punto mi ha detto, Ruggiero che ci canti? E ho intonato Na gita a li castelli. Lì l’ho conquistato“. Negli anni il rapporto tra i due si è fatto sempre più stretto. “È uno di famiglia, gli voglio bene. Lo considero mio figlio“.

Leggi anche: Gianni Morandi di nuovo a Sanremo? Le parole di Amadeus