Giovanni Allevi è stato ospite alla seconda serata del Festival della canzone: "Suonerò di nuovo un pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi due anni lontano dalle scene per via delle terapie".

A poche ore dall’inizio della seconda serata di Sanremo 2024, il celebre musicista Giovanni Allevi ha fatto una visita sorpresa alla sala stampa, suscitando grande curiosità e attenzione tra i presenti. L’artista ha dichiarato: “Suonerò di nuovo un pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi due anni lontano dalle scene per via delle terapie. Avrò anche la possibilità di lasciarvi una riflessione su un tema delicatissimo della malattia”.

Giovanni Allevi: “La mia presenza è a gioia immensa di vivere”

Allevi ha proseguito: “Il mieloma purtroppo è una neoplasia cronica, questa battaglia non si vince mai. Non sono qui per festeggiare nulla. E allora la mia presenza è la gioia immensa di vivere il presente perché se qualcuno pochi mesi fa mi avesse detto che sarei stato qui a parlare non ci avrei creduto, e invece sono felicissimo”.

Allevi spiega di non avere certezze sul futuro

Allevi ha spiegato di non avere più certezze sul futuro: “Quando non c’è più certezza del futuro, bisogna vivere più intensamente il presente. È come se avessi strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli più intensamente possibile”.

Un tumore creatosi nel midollo osseo

Il tumore di cui soffre Allevi ha origine dal midollo osseo. L’artista è tornato sul palco dopo due anni di assenza a causa delle due condizioni di salute. Il suo male “non è ancora del tutto sconfitto”.