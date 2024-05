Celine Dion in lutto: è morto l'amico Jean-Pierre Ferland

Celine Dion in lutto: è morto l'amico Jean-Pierre Ferland

Celine Dion in lutto: è morto l'amico Jean-Pierre Ferland. L'addio della cantante è commovente.

Terribile lutto per Celine Dion: è morto il collega e amico Jean-Pierre Ferland. Considerato un “mostro sacro della canzone francese“, è deceduto per cause naturali all’età di 89 anni.

Celine Dion in lutto: addio all’amico Jean-Pierre Ferland

Celine Dion sta vivendo un momento difficile. Oltre alla sua salute, sempre più precaria, la cantante si è trovata a dire addio ad un grande amico: Jean-Pierre Ferland. L’uomo, considerato un “mostro sacro della canzone francese“, è deceduto sabato 27 aprile a 89 anni per cause naturali, a Saint-Gabriel-de-Brandon, nella regione di Lanaudière.

L’addio di Celine Dion a Jean-Pierre Ferland

A didascalia di una foto che la ritrae con Jean-Pierre Ferland durante un’esibizione, Celine Dion ha scritto:

“Mi hai scritto baci che mi illuminano meglio di tutte le stelle. La vita di corte ti ha portato via con i quaderni d’amore dalla mia camera all’Hôtel Saint-Amant. Le donne che hai tanto amato sono tristi. La notte va a letto piangendo”.

Il riferimento è alla canzone Je n’ai pas d’amour, che ha scritto per il suo album Sans attendant del 2012. Celine ha concluso:

“Arrivederci Jean-Pierre, ti amerò sempre… sempre… sempre. (…) Riposa in pace caro amico, rimarrai per sempre nel mio cuore”.

Jean-Pierre Ferland: funerali di Stato in Canada

La morte di Jean-Pierre Ferland non ha scosso solo Celine Dion, ma l’intero Canada. Non a caso, il premier del Quebec François Legault gli ha concesso i funerali di Stato. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato:

“Jean-Pierre Ferland è stato un gigante della musica francofona. Ha scritto e cantato canzoni che faranno per sempre parte della cultura del Quebec. Egli ci mancherà molto“.