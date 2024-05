Cina: Xi, 'relazioni con Mosca favoriscono pace e prosperità nel mondo'

Pechino, 16 mag. (Adnkronos/Xinhua) - Le relazioni con Mosca favoriscono la pace e la prosperità nel mondo. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in un incontro ristretto con il presidente russo Vladimir Putin, in visita di stato in Cina, presso la Grande Sala del Popolo di Pechino. Xi ...

Pechino, 16 mag. (Adnkronos/Xinhua) – Le relazioni con Mosca favoriscono la pace e la prosperità nel mondo. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in un incontro ristretto con il presidente russo Vladimir Putin, in visita di stato in Cina, presso la Grande Sala del Popolo di Pechino. Xi si è congratulato con il presidente Putin e ha espresso la convinzione che sotto la sua guida la Russia farà sicuramente nuovi e maggiori progressi nel sviluppo nazionale.

Le relazioni Cina-Russia sono cresciute e hanno resistito alla prova del cambiamento del panorama internazionale, ha sottolineato Xi, ricordando che, nel corso degli anni, lui e Putin si sono incontrati più di 40 volte e sono rimasti in stretta comunicazione. Lo sviluppo costante delle relazioni Cina-Russia non è solo nell’interesse fondamentale dei due paesi e dei due popoli, ma favorisce anche la pace, la stabilità e la prosperità della regione e del mondo in generale.