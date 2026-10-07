Maltempo in arrivo sull’Italia, con un peggioramento destinato a interessare soprattutto le regioni tirreniche. Temporali, rovesci localmente intensi, vento e possibili grandinate accompagneranno il passaggio della perturbazione, mentre la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla in diverse regioni per mercoledì 7 ottobre.

Meteo, arriva il maltempo: temporali intensi e allerta gialla in 6 regioni

Il passaggio di una depressione sul Tirreno porterà nelle prossime ore un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centrali tirreniche. Sono attesi rovesci e temporali sparsi, alcuni dei quali potrebbero assumere forte intensità, soprattutto lungo le aree costiere. A partire dal pomeriggio di ieri, martedì 6 ottobre, le precipitazioni hanno interessato in particolare Lazio, soprattutto i settori meridionali, e Campania, mentre da oggi il fronte perturbato raggiungerà anche Liguria e Toscana, con fenomeni localmente intensi.

I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e frequenti fulminazioni.

Alla luce delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle Regioni interessate, ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per mercoledì 7 ottobre è stata inoltre valutata allerta gialla su gran parte di Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise e su parte della Toscana.

Il maltempo potrebbe determinare criticità di carattere idrogeologico e idraulico, per le quali è possibile consultare il bollettino nazionale della Protezione Civile.

Temporali e vento sull’Italia: la previsioni da Nord a Sud

Oggi, mercoledì 7 ottobre, al Nord la giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse sul Nord-Ovest, con fenomeni anche intensi in Liguria, mentre sul resto del territorio sono previste nubi e precipitazioni più deboli. Al Centro il tempo resterà inizialmente variabile, con possibili piogge sui rilievi abruzzesi e un peggioramento in serata sulla Toscana; i venti soffieranno dai quadranti meridionali. Al Sud sono attese molte nubi e precipitazioni sparse, soprattutto sui versanti tirrenici e ionici, con temperature fino a 26°C a Bari. In Liguria, Arpal ha previsto allerta gialla per temporali sul Ponente dalle 6 alle 15 di mercoledì 7 ottobre e sul Centro-Levante dalle 12 alle 24.

La perturbazione atlantica continuerà a influenzare la regione anche nei giorni successivi: giovedì è attesa una fase più organizzata del maltempo, con una nuova area di bassa pressione e precipitazioni soprattutto sul Centro-Levante, mentre tra giovedì pomeriggio e sera potrebbe verificarsi un ulteriore peggioramento sul Centro-Ponente.

La situazione resterà instabile anche venerdì, prima di una graduale attenuazione dei fenomeni. Nel weekend l’attendibilità delle previsioni è ancora limitata, ma potrebbe persistere una residua instabilità tra Triveneto e Centro-Sud, alternata a momenti più asciutti. Successivamente, un aumento della pressione dovrebbe favorire un lento ritorno a condizioni più stabili.