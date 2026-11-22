(Adnkronos) - La finale delle Atp Finals 2026 non delude e regala punteggio. Il primo set si chiude in 50 minuti e a vincerlo è Carlos Alcaraz, con un 6-2 e tre break che non rendono giustizia alla spettacolare lotta vista in campo. La fotografia di un set giocato in modo spaziale da Alcaraz arriv...

(Adnkronos) – La finale delle Atp Finals 2026 non delude e regala punteggio. Il primo set si chiude in 50 minuti e a vincerlo è Carlos Alcaraz, con un 6-2 e tre break che non rendono giustizia alla spettacolare lotta vista in campo. La fotografia di un set giocato in modo spaziale da Alcaraz arriva nel settimo game, quando Carlos risolve un lunghissimo scambio con un tweener e Zverev fallisce in modo clamoroso lo smash.

Il tedesco guarda la palla in rete e quasi non ci crede, poi si gira e con un gesto di stizza tira a terra la racchetta.

Non finisce qui, perché dopo il 5-2 dello spagnolo Zverev discute poi con la giudice di sedia che gli dà un warning nel successivo turno di servizio, all’inizio dell’ottavo game, facendogli perdere la prima.

Alcaraz approfitta del nervosismo del numero uno e chiude poi il set.

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