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Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Portogallo, ma la festa è di Marc Marquez. Il pilota della Ducati ha chiuso ottavo al traguardo, conquistando i punti che gli servivano per conquistare il Mondiale di MotoGp nonostante il secondo posto dell’altra Aprilia di Jorge Martin, primo degli inseguitori. Ecco ordine d’arrivo e nuova classifica del Mondiale Piloti.
Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Portogallo:
1.
Marco Bezzecchi
2. Jorge Martin +3.845
3. Raul Fernandez +5.711
4. Fabio Di Giannantonio +8.828
5. Ai Ogura +10.305
6. Fermin Aldeguer +14.107
7. Brad Binder +17.465
8. Marc Marquez +18.162
9. Luca Marini +18.599
10. Iker Lecuona +22.275
11. Enea Bastianini +24.028
12. Fabio Quartararo +25.059
13. Jack Miller +25.746
14. Alex Rins +33.146
15.
Franco Morbidelli +34.495
16. Pol Espargaro +34.724
17. Jake Dixon +34.951
18. Augusto Fernandez +1:03.917
La classifica Piloti di MotoGp:
1 Marc Marquez (Ducati) 439
2 Jorge Martin (Aprilia) 396
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 394
4 Pedro Acosta (KTM) 315
5 Ai Ogura (Aprilia) 309
6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 298
7 Raul Fernandez (Aprilia) 283
8 Alex Marquez (Ducati) 204
9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173
10 Enea Bastianini (KTM) 152
11 Fermin Aldeguer (Ducati) 139
12 Brad Binder (KTM) 127
13 Luca Marini (Honda) 124
14 Fabio Quartararo (Yamaha) 85
15 Diogo Moreira (Honda) 78
16 Franco Morbidelli (Ducati) 71
17 Johann Zarco (Honda) 63
18 Jack Miller (Yamaha) 34
19 Joan Mir (Honda) 33
20 Alex Rins (Yamaha) 31
21 Iker Lecuona (Ducati) 25
22 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 18
23 Maverick Vinales (KTM) 17
24 Augusto Fernandez (Yamaha) 6
25 Pol Espargarò (KTM) 5
26 Somkiat Chantra (Honda) 3
27 Takaaki Nakagami (Honda) 3
28 Jake Dixon (Honda) 2
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