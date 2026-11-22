(Adnkronos) – Il ritorno sul ring di Clemente Russo racconta una sconfitta. Il pugile di Marcianise è tornato a combattere a 44 anni, cinque anni dopo il ritiro, contro Momo Elmaghraby, già campione italiano dei pesi mediomassimi. Nella scintillante cornice dell’Allianz Cloud di Milano, in occasione del super evento The Art of Fighting – TAF 14, l’oro mondiale nel 2007 e nel 2013 e argento olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012, ha riallacciato i guantoni riprendendosi l’affetto del pubblico.

Ma è crollato nel terzo round, dopo un potente gancio destro al volto. A 1’46” della terza ripresa, l’arbitro ha interrotto il match. Ko tecnico.

Il ritorno sul ring di Clemente Russo, in ogni caso, ha catalizzato grande attenzione degli appassionati ed è stato uno show. Il pugile di Marcianise ha accettato con coraggio la sfida a viso aperto contro un avversario più giovane di 14 anni e ha mostrato ancora una volta quella grinta che è sempre stata la cifra caratteristica della sua carriera.

“È stato un match che ha fatto discutere” ha detto ‘Tatanka’ al termine dell’incontro. E ancora, con grande sportività: “Vediamo se ce ne sarà un altro in futuro. Lui è stato bravo e ha una carriera davanti, io sono un vecchietto…”. Dall’altra parte, Elmaghraby si è dimostrato un combattente solido e ha ringraziato l’avversario al termine dell’incontro: “Clemente è una leggenda, uno che ha un curriculum che parla da solo.

Grazie a lui ho avuto tutta questa visibilità…”.

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