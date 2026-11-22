Momenti di paura in aeroporto, con l'Ice che è intervenuta fermando due passeggeri sul pontile d'imbarco. Terrorizzati gli altri passeggeri e il personale.

Momenti di paura in aeroporto, con l’Ice che è intervenuta fermando due passeggeri sul pontile d’imbarco. Terrorizzati gli altri passeggeri e il personale. I dettagli di quanto accaduto.

Blitz dell’Ice in aeroporto, scoppia il caos: arrestati due passegger i

All’aeroporto di Seattle, negli Stato Uniti, alcuni agenti dell’Ice, a volto coperto sono intervenuti fermando due persone sul pontile d’imbarco, proprio mentre i passeggeri stavano salendo a bordo dell’aereo.

Un video dell’accaduto mostra proprio gli agenti dell’Ice mentre trascinano via almeno una persona all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, tra le urla di una donna che asserisce che le stanno portando via la figlia, sottolineando che quest’ultima sia in possesso di un permesso di lavoro. L’agenzia Ice ha poi dichiarato in un comunicato che i propri agenti hanno condotto un’operazione mirata con l’obiettivo di arrestare Ricardo Larrondo Mendoza, un migrante messicano che “si è trattenuto negli Stati Uniti oltre la scadenza del proprio visto, violando le leggi del Paese”.

Sempre secondo la nota dell’Ice, ne corso della colluttazione, un’altra passeggera, che è stata identificata come Sofia Hernandez Mejia, anch’ella messicana e negli Usa illegalmente per aver superato i termini del proprio visto, ha “lanciato caffè bollente contro gli agenti“. La donna rischia ora un’accusa per aggressione a un funzionario federale.

“Angosciante”. Blitz Ice in aeroporto con caos, urla e arresto

Quando accaduto è stato definito dalla compagna aerea come una situazione “angosciante“, sia per i passeggeri che per il personale. Inoltre, Alaska Airlines ha fatto anche sapere che gli agenti dell’Ice non avevano fornito alcun preavviso del blitz, che è avvenuto proprio nel corso di un fine settimana di intenso traffico aereo (Festa del Ringraziamento). “Profondamente antiamericane”, così il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, democratico, ha definito le tattiche dell’Ice, chiedendo l’abolizione dell’agenzia. Ha inoltre aggiunto di star indagando su come gli agenti siano riusciti ad accedere al ponte d’imbarco sostenendo che abbiano violato una legge statale firmata da lui stesso il marzo scorso, legge che limita l’uso di coperture facciali da parte degli agenti delle forze dell’ordine.