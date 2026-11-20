Dopo 15 anni di tentativi, un biglietto della lotteria da appena 5 euro gli ha regalato una vincita da oltre un milione di euro. È la storia di Baljinder Singh, camionista indiano di 45 anni che, nonostante il premio, ha già deciso di non lasciare il proprio lavoro e di investire il denaro nel futuro dei suoi figli.

Baljinder Singh vince 1,1 milioni di euro alla lotteria dopo 15 anni di tentativi

Dopo oltre quindici anni trascorsi ad acquistare un biglietto della lotteria durante le festività, la fortuna ha finalmente sorriso a Baljinder Singh, camionista indiano di 45 anni residente nel Punjab. L’uomo si è aggiudicato il primo premio del Punjab State Dear Diwali Bumper 2026, pari a 12 crore di rupie, circa 1,1 milioni di euro.

Per partecipare al concorso aveva speso appena 500 rupie, equivalenti a circa 4,80 euro. Singh ha raccontato ai media locali di aver coltivato a lungo la speranza di una vincita, confidando che prima o poi le sue preghiere sarebbero state esaudite. Una consuetudine iniziata nel 2010 e mantenuta all’insaputa dei familiari: ogni anno, infatti, comprava il biglietto senza rivelare a nessuno questa sua abitudine.

Oltre a lavorare come autotrasportatore, il 45enne si dedica anche a una piccola attività agricola ed è padre di due figli.

La vincita da 1,1 milioni di euro, i festeggiamenti nel villaggio e la decisione di Baljinder Singh

L’estrazione, organizzata dal Dipartimento delle Lotterie del Punjab, si è svolta lunedì 16 novembre 2026 alle ore 18. Singh ha scoperto di aver centrato il jackpot proprio nella serata del sorteggio e il giorno seguente si è recato negli uffici dell’ente, nella zona di Zirakpur, per avviare le procedure necessarie a riscuotere il premio. La notizia si è rapidamente diffusa nel villaggio di Hamayunpur, dove amici, parenti e residenti hanno raggiunto la sua abitazione per congratularsi con lui.

Sulla destinazione del denaro, il vincitore ha già preso una decisione: una parte consistente della somma sarà utilizzata per garantire un futuro migliore ai suoi figli, soprattutto attraverso la loro istruzione. Nonostante il milione conquistato, Singh non ha intenzione di cambiare radicalmente la propria esistenza né di lasciare il lavoro. «Non cambierà la mia vita, continuerò a lavorare», ha dichiarato, confermando di voler proseguire la sua attività di camionista.