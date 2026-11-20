La morte di Fiona, l’ippopotamo diventato una celebrità internazionale dopo essere sopravvissuto a una nascita prematura, ha sconvolto lo zoo di Cincinnati e migliaia di persone che avevano seguito la sua storia. A nove anni è morta dopo aver ingerito accidentalmente un cappellino di lana finito nel suo recinto. Inutili i tentativi dei veterinari di rimuovere il corpo estraneo e salvarle la vita: ecco cosa è successo e perché non è stato possibile operarla.

Fiona, l’ippopotamo diventato una star mondiale: la nascita prematura e il successo sui social

Fiona, la femmina di ippopotamo dello zoo di Cincinnati, in Ohio, è morta a soli nove anni dopo aver ingerito accidentalmente un cappellino di lana finito nel suo recinto. La notizia è stata diffusa dalla struttura attraverso un messaggio sui social, nel quale è stato raccontato il fallimento dei numerosi tentativi messi in atto da veterinari e custodi per salvarla.

«Fiona non ce l’ha fatta, nonostante gli sforzi del nostro straordinario gruppo», ha comunicato lo zoo. Anche il direttore Dave Jenike ha espresso il proprio dolore: «Non ce lo aspettavamo. Ha lottato finché ha potuto». La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale: alcuni visitatori hanno lasciato fiori e biglietti davanti alla statua dell’animale, collocata all’ingresso della struttura.

Anche il sindaco Aftab Pureval ha espresso il proprio cordoglio, ricordando quanto Fiona fosse diventata importante per la città.

La sua storia aveva conquistato milioni di persone già nel gennaio 2017, quando era nata con sei settimane di anticipo e un peso di appena 13 chilogrammi, molto al di sotto dei valori abituali per un cucciolo della sua specie. Le sue condizioni erano particolarmente delicate: non riusciva ad alzarsi autonomamente e non poteva nutrirsi dalla madre Bibi. Per aiutarla a sopravvivere, lo zoo aveva organizzato un’assistenza costante, coinvolgendo anche gli infermieri del vicino Cincinnati Children’s Hospital, che le somministravano liquidi attraverso una flebo. I progressi della piccola venivano documentati sui social con fotografie e video, permettendo a milioni di persone di seguirne la crescita. In poco tempo Fiona era diventata una celebrità internazionale, dando origine al fenomeno ribattezzato negli Stati Uniti Fionamania.

Il cappellino ingerito e i tentativi dei veterinari per salvare Fiona

L’incidente risale all’8 novembre 2026, quando un berretto di lana è finito accidentalmente nell’habitat di Fiona. Secondo la ricostruzione dello zoo, un bambino lo avrebbe lanciato in aria nei pressi del recinto. Un ventilatore a soffitto lo avrebbe poi colpito, facendolo passare attraverso una piccola apertura e finire nell’area riservata all’ippopotamo, che lo ha ingerito. Inizialmente Fiona non aveva manifestato particolari problemi, ma nei giorni successivi i custodi hanno notato una progressiva perdita di appetito. Sono quindi iniziati gli accertamenti e un programma di assistenza veterinaria continua. L’ipotesi di un intervento chirurgico è stata esclusa a causa dei rischi legati all’anestesia e alle caratteristiche fisiche dell’animale. Gli ippopotami, infatti, sono particolarmente difficili da sedare e la loro conformazione rende complicato raggiungere gli organi interni. Nel caso di Fiona, che pesava circa 1.100 chilogrammi, l’operazione avrebbe richiesto procedure molto invasive per individuare e rimuovere il cappellino.

I veterinari hanno quindi concentrato gli sforzi sul tentativo di favorirne il passaggio attraverso l’apparato digerente. Oltre alle cure di supporto e ai controlli continui, è stato utilizzato anche un colonscopio lungo circa 2,7 metri, messo a disposizione dal Columbus Zoo, senza però riuscire a individuare e recuperare l’oggetto. Tra le soluzioni sperimentate c’è stata anche una pedana vibrante presa in prestito da un allevamento di cavalli: Fiona veniva accompagnata sulla piattaforma più volte al giorno, nella speranza che le vibrazioni potessero stimolare i movimenti intestinali e favorire l’espulsione del cappellino. L’ingestione di un corpo estraneo può infatti provocare un’ostruzione intestinale, impedendo il normale transito del materiale digerito e causando complicazioni anche molto gravi, come danni ai tessuti e perforazioni. Non è stato possibile stabilire con certezza quale problema abbia determinato la morte dell’animale.

Nonostante gli sforzi dell’équipe, le sue condizioni non sono migliorate e l’appetito ha continuato a diminuire. Nella serata di giovedì 19 novembre lo zoo ha comunicato il decesso, spiegando che tutti i tentativi di far espellere il cappellino e le cure prestate non erano riusciti a salvarla.

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