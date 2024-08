Enorme gioia dopo il lieto evento allo Zoo di Berlino avvenuto ieri, giovedì 22 agosto. Sono nati due panda gemelli dall’esemplare Meng Meng di 11 anni.

La nascita dei due panda gemelli a Berlino

I due cuccioli misurano appena 14 cm e pesano 136 e 169 grammi. Sono nati ieri a distanza di poco più di un’ora l’uno dall’altro e stanno bene.

Ad annunciare la nascita è stato lo Zoo berlinese in un comunicato:

“Si tratta ora di incrociare le dita per i primi giorni critici”. Purtroppo, infatti, il tasso di mortalità dei cuccioli è elevato nel primo periodo dopo la nascita.

I gemelli, il cui sesso non è ancora stato determinato, sono il risultato dell’inseminazione artificiale di Meng Meng e sono nati dopo un periodo di gestazione totale di 149 giorni.

Il ritorno in pubblico della mamma e dei gemelli nello Zoo

I visitatori dovranno attendere ancora alcune settimane prima di poter vedere la madre e i suoi cuccioli. Nel frattempo, il padre Jiao Qing, esemplare di 14 anni, rimarrà visibile al pubblico perché i panda maschi non sono coinvolti nell’allevamento dei piccoli subito dopo la nascita.

La precedente coppia di gemelli nello Zoo di Berlino

Nell’agosto 2019, Meng Meng ha dato alla luce Pit e Paule, conosciuti anche con i nomi cinesi di Meng Xiang e Meng Yuan. Si tratta dei primi panda giganti nati in Germania, ma rientrati nel Paese d’origine della genitrice, la Cina.

La nascita dei panda gemelli rappresenta non solo un successo per lo Zoo di Berlino, ma anche un passo significativo per la conservazione dei panda giganti, simbolo della fauna in pericolo di estinzione. In natura, secondo gli esperti, esistono soltanto 2000 esemplari della specie.