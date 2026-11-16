L'uomo, ubriaco e aggressivo, aveva minacciato di uccidere persone di colore: arrestato dopo l'intervento della BRI nella sua abitazione parigina, dove è stata trovata anche una pistola a salve.

Un vigile urbano francese è finito in manette dopo aver pronunciato gravi minacce a sfondo razzista, dichiarando di voler uccidere persone di colore. L’episodio, avvenuto a Parigi, ha richiesto l’intervento della Brigata di ricerca e intervento (BRI), che ha fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo. La vicenda ha suscitato sconcerto anche nell’amministrazione comunale per cui lavorava.

Poliziotto municipale minaccia di uccidere persone di colore, arrestato dalla BRI a Parigi

Un agente della polizia municipale, in servizio nel Comune di Choisy-le-Roi, nel dipartimento francese della Val-de-Marne, è stato arrestato dopo aver pronunciato ripetute minacce di morte a sfondo razzista. L’uomo, sulla cinquantina e apparentemente in stato di ebbrezza, avrebbe dichiarato di voler uccidere «persone di colore» mentre si trovava nel giardino della propria abitazione, a Parigi.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 14 novembre, nel XVI arrondissement della capitale. Alcuni residenti, allarmati dal comportamento particolarmente aggressivo del funzionario, hanno contattato le forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’uomo si era già rifugiato nel suo appartamento, al primo piano dello stabile.

L’intervento della BRI e la decisione del Comune: il contratto sarà interrotto

Dopo aver tentato senza successo di convincere il cinquantenne a uscire, le forze dell’ordine hanno richiesto l’intervento della Brigata di ricerca e intervento (BRI), reparto specializzato della polizia giudiziaria francese. Poco dopo le 11.30, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, forzando la porta d’ingresso. L’uomo è stato bloccato senza opporre resistenza. Durante la perquisizione sarebbe stata trovata una pistola d’allarme simile a una Glock.

Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa francese, il funzionario sarebbe inoltre un appassionato di tiro sportivo. Il sospettato è stato posto in stato di fermo con l’accusa di minacce di morte motivate dall’appartenenza, reale o presunta, delle vittime a una determinata etnia, nazionalità, razza o religione. La vicenda ha suscitato forte sorpresa nel Comune di Choisy-le-Roi. Il sindaco Tonino Panetta, intervenuto ai microfoni di BFM TV, ha dichiarato di essere rimasto profondamente colpito dall’accaduto, precisando che l’agente era stato assunto soltanto due mesi prima e si trovava ancora in periodo di prova, senza aver completato la fase di inserimento operativo. L’amministrazione ha quindi avviato le procedure per interrompere il rapporto di lavoro, escludendo un suo ulteriore impiego nella polizia municipale.