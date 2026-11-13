Da Suakin a Port Sudan: la Turchia rispolvera i sogni dell'Impero ottomano sul Mar Rosso e minaccia l'Europa 

In concomitanza, una delegazione militare turca si è mossa a Port Sudan. Intanto circolano notizie sulla possibile creazione di una base navale turca sulla costa del Mar Rosso. Il quadro riapre gli interrogativi sulle ambizioni di Ankara di recuperare la sua storica influenza nella regione, questa volta in un contesto di crescente avvicinamento difensivo con l’Arabia Saudita.

Nella sua nota sulla visita dell’ambasciatore, l’ambasciata turca ha ricordato che Suakin si trova sulla costa occidentale del Mar Rosso, a sud di Port Sudan. L’ha descritta come uno dei porti più importanti della regione per secoli, rimasto a lungo sotto amministrazione ottomana. Durante la visita del 4 novembre, l’ambasciatore ha ispezionato anche gli edifici storici ottomani sull’isola di Suakin.

Quasi nello stesso momento, una delegazione militare turca ha visitato Port Sudan. Secondo l’agenzia italiana Nova, “l’alleanza difensiva tra Arabia Saudita e Turchia, nell’ambito del Patto della Mecca, spiana la strada alla creazione di una base navale turca sulla costa sudanese del Mar Rosso”.

Il ministero della Difesa turco ha annunciato che una delegazione del Comando delle forze navali e della Direzione generale dei cantieri navali ha visitato il Sudan dal 2 al 5 novembre. La delegazione ha ispezionato le officine di riparazione e le piattaforme di sbarco navale della base navale di Port Sudan. La visita rientra negli sforzi per rafforzare le capacità della marina sudanese nella costruzione e manutenzione delle navi.

Tuttavia il ricercatore turco Mehmet Siddik Yildirim, esperto di affari arabi, ha scritto sul suo account X a proposito della visita che “la Turchia offre addestramento avanzato, consulenza, sovvenzioni e sostegno nella vendita di armi ai Paesi amici e alleati”.

Yildirim ha aggiunto che sarà il futuro a rivelare se questa cooperazione tecnica, volta a rafforzare l’infrastruttura navale militare del Sudan, porterà alla fine alla creazione di una base navale turca nel Paese.

Quali sono i dettagli dell’avvicinamento tra Arabia Saudita e Turchia?

L’agenzia italiana Nova, citando fonti sudanesi, spiega che l’Arabia Saudita non si opporrebbe a una presenza militare turca di questo tipo, a differenza di quanto accadeva in passato. Il cambiamento si spiega con il nuovo rapporto di Riad con Ankara nel quadro del Patto della Mecca, firmato il 7 agosto scorso da Riad, Ankara e Islamabad.

L’accordo di difesa trilaterale, firmato alla Mecca, istituisce un quadro di cooperazione militare e di sicurezza tra i tre Paesi. Comprende il rafforzamento delle capacità difensive e il coordinamento militare. Stabilisce inoltre che qualsiasi aggressione armata contro una delle parti sia considerata un’aggressione contro tutte le altre.

Questo partenariato si intreccia con notizie su un ruolo saudita nel sostegno militare all’esercito sudanese. Nel gennaio 2026 Reuters ha rivelato un accordo per la fornitura di armi pakistane al Sudan del valore di 1,5 miliardi di dollari. L’accordo comprendeva aerei, centinaia di droni e sistemi di difesa aerea, e alcune fonti parlavano di un ruolo saudita nella mediazione e nel finanziamento. Reuters ha però riferito in seguito che l’accordo è stato congelato dopo che Riad ha rinunciato a finanziarlo. Per descrivere il sostegno saudita occorre quindi distinguere tra il sostegno politico e militare dichiarato e un finanziamento che, in quell’accordo, non è proseguito.

Secondo l’agenzia Nova, la nota turca descrive la visita come una missione di ricognizione tecnica delle infrastrutture esistenti. Ciononostante, la possibilità di una futura base turca rientra nei piani indicati da fonti sudanesi.

Mar Rosso: recupero dell’eredità ottomana o espansione dell’influenza strategica?

Il corridoio marittimo che collega il Mediterraneo all’Oceano Indiano è diventato uno dei passaggi strategici più importanti al mondo. Vi transitano i commerci tra Europa e Asia, le esportazioni energetiche del Golfo e i movimenti militari tra le diverse aree, attraverso una catena di vie d’acqua che va dal Canale di Suez allo stretto di Bab el-Mandeb. In questo contesto il Sudan ha un peso rilevante grazie alla sua lunga costa sul Mar Rosso.

L’importanza di questo corridoio è legata anche ai cambiamenti all’interno del Sudan. Il Paese è diventato un terreno d’influenza per gruppi islamisti e formazioni armate estremiste che combattono a fianco dell’esercito di al-Burhan. In prima fila ci sono le Brigate al-Baraa bin Malik, legate ai Fratelli Musulmani. L’espansione di questi gruppi, insieme alla crescente presenza militare straniera, alimenta il timore che la costa sudanese diventi un punto in cui gli interessi delle potenze esterne si intrecciano con l’influenza delle milizie. Ciò moltiplicherebbe le minacce alla sicurezza della navigazione e del commercio internazionale nel Mar Rosso.

Le conseguenze di questa competizione vanno oltre la regione e toccano le rotte commerciali tra Asia ed Europa. Qualsiasi escalation militare o turbativa della sicurezza nel Mar Rosso potrebbe aumentare i rischi per la navigazione e i costi assicurativi. Potrebbe anche spingere le compagnie di navigazione a deviare le rotte attraverso il Capo di Buona Speranza, con giorni di viaggio e costi operativi in più.

L’Italia appare tra i Paesi europei più esposti a queste ripercussioni. Circa il 40% del suo commercio con il mondo passa per il Canale di Suez, secondo dichiarazioni del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto riportate da Reuters. I dati della Banca d’Italia indicano inoltre che circa il 16% delle importazioni del Paese, in valore, transita per il Mar Rosso. La quota sale a circa un terzo per le importazioni dei settori dell’abbigliamento, del tessile e della pelletteria.

Il danno potenziale non si limita ai ritardi nell’arrivo di merci e materie prime. Si estende all’aumento dei costi di carburante, trasporto e assicurazione, alla maggiore pressione sulle imprese industriali e commerciali italiane e al calo di competitività dei porti italiani nel Mediterraneo. Questo spiega l’interesse di Roma a garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e la sua partecipazione agli sforzi europei per proteggere le navi commerciali dalle minacce marittime.

La piattaforma turca di ricerca strategica ADISS osserva che la competizione per porti e coste si è intensificata con la crescente importanza economica e di sicurezza del corridoio. Secondo la piattaforma, negli ultimi due decenni Ankara ha lavorato per consolidare la propria presenza in punti vitali lungo il suo percorso.

La piattaforma aggiunge che le iniziative turche in Somalia, Libia, Sudan e nel Mar Rosso non vanno considerate come iniziative separate. Fanno parte di una visione più ampia in cui si intrecciano interessi marittimi, economici e di sicurezza.

L’eredità ottomana è presente in questo orientamento come una delle sue componenti simboliche e politiche. L’Impero ottomano mantenne un’influenza su parti della costa del Mar Rosso dal XVI al XIX secolo, compresi porti come la sudanese Suakin e parti della costa somala.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e altri funzionari turchi hanno spesso evocato questa eredità in relazione ai progetti di restauro di siti storici, tra cui Suakin. Lo stesso studio turco indica però che gli interessi geografici, commerciali e di sicurezza restano un fattore essenziale per spiegare le mosse turche, accanto alla dimensione storica.

In questo contesto l’agenzia italiana Nova afferma che “la presenza di Ankara sulla costa sudanese ha un precedente: nel 2017 furono conclusi accordi per la riqualificazione dello storico porto ottomano di Suakin, accordi che sollevarono allora interrogativi sulla possibilità di utilizzare il sito per scopi militari. Nel 2019, dopo la destituzione del presidente sudanese Omar al-Bashir, la Turchia smentì le notizie sulla cancellazione di quell’accordo”.

Le fonti sudanesi che hanno parlato con Nova sostengono che l’attuale avvicinamento strategico tra Ankara e Riad potrebbe cambiare lo scenario politico in cui una presenza navale turca in Sudan potrebbe svilupparsi. Indicano anche che la Russia potrebbe utilizzare la possibile base militare. Secondo le stesse fonti, al-Burhan ne avrebbe informato il presidente russo Vladimir Putin durante il vertice Russia-Africa del 28 ottobre scorso.

Questa possibilità colloca le mosse turche a Port Sudan in un quadro più ampio, in cui interessi turchi, russi e sauditi si intrecciano sulla costa del Mar Rosso. Si mescolano investimenti commerciali, cooperazione militare e competizione per porti e rotte marittime.