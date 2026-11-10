Lo scrittore algerino naturalizzato francese Kamel Daoud è stato condannato a cinque anni di carcere da un tribunale algerino per una vicenda legata al suo romanzo Houris, vincitore nel 2024 del premio Goncourt, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari francesi. La sentenza riguarda la denuncia presentata da Saâda Arbane, una donna sopravvissuta alla guerra civile algerina degli anni Novanta, che ha accusato l’autore di aver utilizzato la sua storia personale nel libro senza averne ricevuto il consenso.

La donna, che durante il conflitto ha riportato gravi danni fisici, ha sostenuto che alcuni elementi della sua vicenda fossero stati ripresi nel romanzo. I giudici hanno accolto le sue ragioni, riconoscendo le responsabilità contestate allo scrittore e alla moglie, Aïcha Dahdouh, psichiatra che aveva seguito Arbane.

La denuncia di Saâda Arbane e le accuse alla moglie dello scrittore

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, Saâda Arbane avrebbe accusato Daoud di essere venuto a conoscenza della sua storia attraverso la moglie. Aïcha Dahdouh, infatti, l’aveva seguita professionalmente come psichiatra e avrebbe avuto accesso a informazioni riservate sulla sua vita e sulle conseguenze della guerra civile.

La vicenda giudiziaria ha coinvolto entrambi i coniugi. Le contestazioni riguardavano la divulgazione del segreto professionale, la sottrazione di una cartella clinica e la violazione della privacy della donna.

Per queste accuse, il tribunale ha pronunciato una condanna nei confronti di Daoud e della moglie.

Lo scrittore è stato giudicato in contumacia, cioè senza essere presente in aula. La sentenza riporta così al centro dell’attenzione le polemiche legate a Houris, il romanzo che gli aveva assicurato il premio Goncourt nel 2024 e che racconta, attraverso una vicenda narrativa, le ferite lasciate dalla guerra civile in Algeria.

Le altre vicende giudiziarie legate a Houris

Questa non è la prima condanna pronunciata in Algeria nei confronti di Kamel Daoud per il suo libro. Nell’aprile 2026 lo scrittore era già stato condannato a tre anni di carcere, ma in quel caso per un’accusa differente: la violazione di una legge algerina che vieta la discussione pubblica sulla guerra civile combattuta nel Paese tra il 1992 e il 2002.

La vicenda ha avuto anche uno sviluppo giudiziario in Francia. A settembre 2026 Daoud è stato infatti prosciolto in un procedimento avviato sempre da Saâda Arbane, che lo aveva denunciato per diffamazione. Al centro del caso c’era un’intervista rilasciata dallo scrittore al quotidiano francese Le Figaro, nella quale, senza nominarla direttamente, sembrava suggerire che la donna si fosse esposta contro di lui per conto del governo algerino.

I diversi procedimenti mostrano come la pubblicazione di Houris abbia dato origine a una complessa controversia, che intreccia il tema della libertà di espressione, la memoria della guerra civile algerina e la tutela della riservatezza delle persone coinvolte nelle vicende raccontate.