Giorgia Meloni ha visitato Eima International a Bologna insieme al ministro Francesco Lollobrigida e si è concessa una battuta salendo a bordo di un trattore.

Visita tra curiosità, strette di mano e qualche battuta per Giorgia Meloni, arrivata a Bologna per partecipare a Eima International. La presidente del Consiglio ha attraversato gli stand della fiera dedicata alle macchine agricole, attirando l’attenzione di espositori e visitatori, prima di proseguire la giornata con un appuntamento nel Bolognese.

La battuta di Giorgia Meloni sulle elezioni a Bologna e la visita a Conserve Italia

Durante il punto stampa con i giornalisti, la premier ha risposto anche a una domanda sulle prossime elezioni amministrative a Bologna. Il centrodestra non ha ancora individuato il nome del candidato che dovrà contendere la guida della città al sindaco uscente Matteo Lepore, esponente del Pd e sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra.

Sui tempi della scelta, Meloni ha preferito non anticipare decisioni, limitandosi a commentare: «C’è tempo».

La presidente del Consiglio ha quindi concluso il tour a BolognaFiere intorno alle 16.30, dopo aver partecipato alla 47ª edizione di Eima International, in programma dal 10 al 14 novembre. La giornata è proseguita a San Lazzaro di Savena, dove era attesa per una visita a porte chiuse presso Conserve Italia.

Il gruppo, aderente a Confcooperative, celebra quest’anno il traguardo dei cinquant’anni di attività.

Giorgia Meloni visita Eima International a Bologna: la premier sale su un trattore

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto tappa a BolognaFiere per visitare Eima International, la manifestazione dedicata alle tecnologie e ai macchinari per l’agricoltura, il giardinaggio e l’allevamento. La premier è arrivata intorno alle 15, accolta da rappresentanti delle istituzioni e da esponenti di Fratelli d’Italia. Ad accompagnarla nel percorso tra i padiglioni c’era il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Nel corso della visita, durata oltre un’ora, Meloni si è fermata a parlare con numerosi espositori, interessandosi alle attrezzature in mostra e salendo a bordo di alcuni mezzi agricoli, tra cui un trattore. Proprio in quell’occasione si è lasciata andare a una battuta: «Questo è il mio».

Non sono mancati strette di mano, selfie e momenti di saluto con i visitatori, mentre giornalisti e telecamere seguivano ogni suo spostamento. Particolarmente numerosi i giovani presenti, tra i quali qualcuno, come riportato dal Corriere, ha rivolto alla presidente del Consiglio una richiesta sul costo dei carburanti: «Abbassa il prezzo della benzina che siamo poveri».

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