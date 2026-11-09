Il senatore Thomas Massie ha lanciato una mozione per destituire il segretario della Difesa Pete Hegseth, accusandolo di aver condotto conflitti senza il via libera del Congresso. Trump e Rubio intervengono a difesa dell’ufficiale.

Il senatore repubblicano Thomas Massie ha presentato all’inizio della nuova legislatura una mozione di impeachment contro il segretario della Difesa Pete Hegseth. La proposta, depositata poco prima della pausa elettorale di metà mandato, prevede una votazione in aula già mercoledì prossimo, introducendo così un nuovo capitolo di tensione interna al Partito repubblicano.

Massie, che ha annunciato il ritiro dalla vita politica alla fine dell’anno, accusa Hegseth di aver condotto una serie di operazioni militari – dall’Iran al Venezuela – senza il consenso del Congresso. In un post sui social, il senatore ha ribadito che, nonostante alcuni colleghi considerino Hegseth “efficace”, le accuse di atto di tradimento della legge rimangono valide otto volte.

La mozione di impeachment presentata da Thomas Massie

Il documento ufficiale, pubblicato online dal senatore, elenca otto capi d’accusa contro Hegseth. La prima riguarda la guerra contro l’Iran, avviata senza alcuna autorizzazione legislativa, violando l’articolo 1 della Costituzione che riserva al Congresso il potere di dichiarare guerra.

Guerra in Iran senza autorizzazione

Secondo la risoluzione, Hegseth ha ordinato attacchi a presunte imbarcazioni di contrabbando nel Golfo Persico, includendo un colpo contro una scuola iranese, causando vittime civili. Questi fatti sono stati descritti come “esecuzioni extragiudiziali” e violazioni del diritto internazionale umanitario.

Operazioni in Venezuela

Altra accusa riguarda il rapimento di Nicolás Maduro, leader venezuelano, definito “rapimento illegale” da Massie. L’autore della mozione sostiene che Hegseth abbia violato le norme sulla sovranità nazionale, aggravando le già critiche relazioni con il governo di Caracas.

Le reazioni dei leader repubblicani

Il presidente Donald Trump ha difeso vigorosamente Hegseth, dichiarando in una conferenza stampa alla Casa Bianca che il segretario “ha vinto due guerre, in Iran e Venezuela” e ha definito Massie “uno sfigato”. Parallelamente, il segretario di Stato Marco Rubio ha definito l’impeachment “ingiusto” e ha elogiato Hegseth come “un grande professionista”.

Il presidente della Camera, Mike Johnson, ha etichettato la proposta di Massie come “un trucco meschino” e, come nel precedente tentativo di impeachment del senatore, ha minacciato di sospendere i lavori per impedire la votazione. L’amministrazione Trump, nonostante le difficoltà dopo i risultati sfavorevoli dei midterm, insiste nel sostenere Hegseth, mentre altri esponenti – come il governatore Ron DeSantis – puntano il dito contro il presidente e il Congresso per le recenti sconfitte elettorali.

Prospettive parlamentari e possibili esiti

La mozione avrà probabilmente il sostegno di una minoranza di repubblicani, ma dovrà affrontare una Camera ancora dominata dal Partito conservatore. Anche se la Camera dovesse approvare l’impeachment, il Senato – attualmente a maggioranza repubblicana – rimane riluttante a rimuovere un alto funzionario di difesa sostenuto dal presidente.

Nel frattempo, Hegseth ha risposto con un video su X in cui accusa Massie di “falsi articoli di impeachment” e di essere un “deputato scontento e sconfitto”. La controversia si inserisce in un contesto più ampio di critiche alle politiche di difesa della Casa Bianca, da parte di membri del Congresso preoccupati per la mancanza di trasparenza su costi, vittime civili e strategie di uscita dal conflitto iraniano.