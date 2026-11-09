Il nuovo decreto prevede un tetto al prezzo del gas, un rimborso per le centrali e un risparmio medio di 15 euro per megawattora per consumatori e imprese.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo provvedimento denominato «decreto Bollette», mirato a contenere l’impennata dei costi energetici che ha gravato sui bilanci domestici e aziendali negli ultimi mesi. Dopo una breve riunione di circa quaranta minuti, il governo ha approvato una serie di disposizioni urgenti, tra le quali spicca l’introduzione di un tetto al prezzo del gas naturale utilizzato nella generazione termoelettrica.

L’obiettivo dichiarato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è quello di garantire, a partire da gennaio, una riduzione media di circa 15 euro al megawattora (€/MWh) per le famiglie e le piccole-medie imprese. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che si tratta di “benefici importanti, ma serve tempo” per vedere gli effetti concreti sul tessuto produttivo nazionale.

Il meccanismo del tetto al gas e i rimborsi

Il provvedimento stabilisce un livello massimo di 58,9 €/MWh per il gas impiegato nella produzione di elettricità. Quando il prezzo di riferimento del mercato del gas (TTF) supera questa soglia, la differenza viene rimborsata in parte ai produttori termoelettrici e in parte ai clienti con contratti a prezzo variabile.

Il rimborso è limitato a 15 €/MWh, anche se il valore effettivo dipenderà dalle simulazioni tecniche effettuate dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e verificate da ARERA.

Calcolo del risparmio medio

Al momento della stesura, il prezzo del metano al TTF si aggirava intorno a 90 €/MWh. La differenza rispetto al tetto fissato ammonta a circa 31 €/MWh; tuttavia, il rimborso massimo di 15 €/MWh consente di tradurre tale scarto in una diminuzione del costo finale di circa 15 euro per megawattora per gli utenti finali. Il beneficio è più marcato per le utenze con tariffe indicizzate, mentre i clienti con offerte a prezzo fisso prima dell’entrata in vigore della misura non partecipano al meccanismo.

Il ruolo di ARERA, GME e dell’Unione Europea

Il Gestore dei Mercati Energetici ha curato le simulazioni necessarie per definire il meccanismo, mentre ARERA è stata incaricata di determinare l’entità effettiva del rimborso, rispettando i criteri fissati dalla normativa UE. Il provvedimento, infatti, è il risultato di una lunga interlocuzione con la Commissione europea, che ha espresso il proprio consenso sotto il regime temporaneo di aiuti di Stato previsto dal Middle East State Aid Framework (METSAF). L’accordo con Bruxelles ha sostituito il precedente rimborso legato al costo delle quote ETS, rendendo il meccanismo più diretto e focalizzato sul prezzo del gas.

Reazioni politiche e collegamenti con altri decreti

Oltre al decreto Bollette, nella stessa seduta è stato approvato il decreto Infrastrutture, che introduce modifiche alla finanza di progetto e aumenta il Fondo per il sostegno abitativo a genitori separati o divorziati, passando da 20 a 50 milioni di euro per il 2027 grazie all’incremento di 30 milioni previsto dal testo. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha promosso questo potenziamento per assistere le famiglie in difficoltà.

Nel dibattito parlamentare, Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ha criticato la persistente dipendenza energetica dell’Italia e ha chiesto un’accelerazione del piano nazionale per il mix nucleare-rinnovabili. La premier, invece, ha difeso la misura, sottolineando che i minori costi delle rinnovabili devono tradursi in un beneficio tangibile per cittadini e imprese, anche se ciò può insoddisfare chi ha ottenuto rendite elevate dal mercato.

Il decreto Bollette rappresenta il primo passo concreto per alleviare il peso delle bollette energetiche, ma la sua efficacia dipenderà dall’attuazione delle simulazioni tecniche, dal rispetto dei vincoli europei e dalla capacità delle istituzioni di coordinare le diverse parti coinvolte.