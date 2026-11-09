Il 6 novembre 2026 ha avuto inizio una sessione di contrattazioni particolarmente movimentata sul mercato del gas naturale di Amsterdam, punto di riferimento per la determinazione dei prezzi in tutta l’Unione europea. In pochi minuti il future con consegna a dicembre è passato da una pressione al rialzo a una fase di ribasso, evidenziando una volatilità che può avere ripercussioni su bollette, contratti industriali e strategie di approvvigionamento.

Rialzo all’apertura: +2,3% a 92,8 €/MWh

All’alba della giornata, il future di dicembre ha aperto con un incremento del 2,3%, fissandosi a 92,8 euro per megawattora. Questo movimento è stato interpretato come una risposta a segnali di domanda più forte del previsto e a possibili riduzioni di offerta in alcune regioni madri del gas.

Il prezzo espresso in euro per megawattora (€/MWh) è la metrica adottata per tradurre il valore energetico del gas in termini economici, permettendo un confronto diretto con altre fonti di energia elettrica.

Il precedente calo del 3,9% a 82,2 €/MWh

Alcune ore prima, subito dopo la chiusura della Borsa del Vecchio Continente, il mercato aveva registrato una contrazione del 3,9%, facendo scendere il future a 82,2 €/MWh.

Tale ribasso è stato attribuito a una combinazione di fattori, tra cui una maggiore disponibilità di gas da parte di fornitori esterni e l’assenza di notizie che potessero innescare timori di penuria. Il valore più basso ha temporaneamente ridotto la pressione sui prezzi al consumo, ma la natura speculativa del mercato ha rapidamente invertito la tendenza.

Ultima variazione: -1,78% a 83 €/MWh

Verso la metà della giornata, il future ha subito una nuova fluttuazione, chiudendo con una leggera diminuzione dell’1,78% e attestandosi a 83 euro per megawattora. Questa lieve discesa, pur non riportando i livelli del calo del 3,9%, indica che il mercato rimane sensibile a notizie internazionali, a cambiamenti nella produzione di gas naturale e a decisioni politiche che impattano la domanda energetica. L’andamento di Amsterdam è seguito da vicino da tutta l’Europa, poiché funge da benchmark per contratti di fornitura e per la definizione dei prezzi all’ingrosso.

Impatto sul contesto europeo

Le variazioni giornaliere del future di Amsterdam non restano confinate a un unico exchange; esse si riflettono infatti sui prezzi al consumo in casa, sulle negoziazioni dei contratti a lungo termine e sulle strategie di hedging adottate da grandi industrie energivore. Un aumento di 10 euro/MWh, ad esempio, può tradursi in un impatto di diverse centinaia di milioni di euro sulle bollette domestiche a livello continentale. Pertanto, analisti e operatori del settore monitorano costantemente questi indicatori per adeguare le proprie previsioni di costo e per valutare possibili interventi di politica energetica.

Prospettive per i prossimi mesi

Guardando al futuro, la tendenza di volatilità osservata il 6 novembre suggerisce che i mercati del gas rimarranno soggetti a rapidi aggiustamenti. Le previsioni per la consegna di dicembre dipenderanno da fattori quali il livello delle scorte, le condizioni meteorologiche invernali e le dinamiche geopolitiche che possono influenzare le esportazioni di gas. Per consumatori, imprese e investitori, comprendere il ruolo cruciale del future del gas di Amsterdam è fondamentale per gestire al meglio il rischio di prezzo.