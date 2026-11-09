Cyberattacchi in Francia, Barrot conferma: "Dietro c'è l'Iran, convocato ambasciatore"

(Adnkronos) - La campagna hacker che ha preso di mira e colpito quasi settecento siti di distribuzione l'11 e il 12 ottobre scorsi in Francia, provocando danni e l'innesco di incendi, è responsabilità dei Guardiani della Rivoluzione. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri francese Jean-N...

(Adnkronos) – La campagna hacker che ha preso di mira e colpito quasi settecento siti di distribuzione l’11 e il 12 ottobre scorsi in Francia, provocando danni e l’innesco di incendi, è responsabilità dei Guardiani della Rivoluzione. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot a margine del G7 a Parigi, parlando di “una campagna di estrema gravità”.

“Grazie all’eccezionale lavoro dei servizi statali – che desidero ringraziare a nome del governo e dei miei colleghi qui presenti – sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco è da attribuire al Corpo delle Guardie della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell’Iran. Si tratta di un’offensiva di portata e aggressività inedite.

È il primo attacco informatico su larga scala, finalizzato al sabotaggio, che colpisce il territorio nazionale; costituisce una grave lesione agli interessi della Nazione e alla sicurezza dei cittadini francesi. Per questo motivo, non rimarrà senza conseguenze. Abbiamo ovviamente – come minimo – convocato l’ambasciatore iraniano in Francia per esprimere la nostra ferma protesta contro questo atto estremamente grave”.

“Adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco e prenderemo ogni altra misura proporzionata e necessaria, pubblica o meno, per rispondere a tale attacco e dissuadere chiunque volesse ripeterlo. Aggiungo che la magistratura è stata investita della questione e prenderà le decisioni del caso”, ha concluso precisando infine che “la convocazione dell’ambasciatore è in corso”.

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