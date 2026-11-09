Genesis One Night with the Orchestra 2026: date e biglietti

(Adnkronos) – Al via a dicembre a ‘Genesis – One night with the Orchestra’, l’unico spettacolo rock–sinfonico che reinterpreta il repertorio dei Genesis, con Martin Levac, tra i più apprezzati interpreti di Phil Collins, accompagnato dalla sua band e da un’orchestra di oltre 50 elementi. A guidare il pubblico in questo viaggio nel tempo sarà Carlo Massarini, giornalista, critico musicale e storico volto televisivo.

Dopo il grande successo delle date estive, lo spettacolo, prodotto e organizzato da Associazione Culturale LGRB, tornerà nei teatri italiani dal 9 dicembre con 8 imperdibili appuntamenti. I capolavori di una delle band più innovative, camaleontiche e influenti della storia del progressive rock rivivranno in una veste inedita e monumentale che fonde l’energia della musica dei Genesis con le partiture originali di ‘We Know What We Like – The Music of Genesis’ della prestigiosa London Symphony Orchestra, realizzate nel 1987 da Dee Palmer e Tolga Kashif.

Al centro dello spettacolo c’è la rilettura del celebre doppio album dal vivo ‘Seconds Out’, registrato nel 1977 e considerato come uno dei dischi live più rappresentativi della storia del progressive rock. Il pubblico potrà riscoprire in una nuova veste sinfonica pietre miliari del repertorio della band, tra cui ‘Firth of Fifth’, ‘The Carpet Crawlers’ e ‘The Cinema Show’.

Rispetto al tour estivo, la scaletta si arricchisce inoltre di nuovi brani, tra cui ‘Los Endos’, ‘Ripples’ e ‘More Fool Me’, ampliando ulteriormente il percorso nel cuore della musica dei Genesis. Sul palco salirà Martin Levac, polistrumentista, cantante e compositore canadese, riconosciuto a livello internazionale per la sua straordinaria capacità di interpretare la voce, lo stile e la presenza scenica di Phil Collins, nonché per i suoi acclamati tributi alla musica dei Genesis. Per la prima volta al suo fianco in Italia, la sua band, composta da François Larouche e André Lavergne alle chitarre, Mathieu Groulx alla batteria e Jean-François Duchesne alle tastiere e che si unirà agli oltre 50 elementi già presenti sul palco. Con loro, la maestosità della One Night Orchestra, composta da 40 elementi e diretta dal maestro Massimo di Paola, e del Coro dei Fiorentini, formato da 20 elementi e diretto da Mauro Bacherini. Ad accompagnare lo spettacolo con aneddoti e racconti sulla genesi dei brani e sulla storia della band, sarà Carlo Massarini, offrendo nuove chiavi di lettura per riscoprire l’eredità musicale dei Genesis.

“Tornare a presentare, in forma diversa, i Genesis più di 50 anni dopo averli presentati e supportati in radio a “Per Voi Giovani” e “Popoff” è un po’ la chiusura di un cerchio. Allora eravamo, come tutti i ragazzi italiani presso cui i Genesis erano questione di cuore, affascinati ed entusiasti delle magìe di cui la band si ammantava. – afferma Carlo Massarini – Mai avrei pensato che mezzo secolo dopo mi sarei trovato a raccontarli su un palco, dove sono diventati materia di contaminazione con la musica classica, che era in fondo parte delle loro influenze. Anzi, credo che la loro, come quella dei Beatles, Pink Floyd, King Crimson e altri, fra qualche decennio sarà considerata la musica classica del Novecento”. Queste le date del tour: 9 dicembre 2026 – Mantova | PalaUnical Teatro, 10 dicembre 2026 – Genova | Politeama Genovese, 11 dicembre 2026 – Brescia | Teatro Clerici, 12 dicembre 2026 – Bassano Del Grappa | CMP Arena, 14 dicembre 2026 – Ancona | Teatro delle Muse, 15 dicembre 2026 – Napoli | Teatro Augusteo, 16 dicembre 2026 – Bari | Teatro Team, 19 dicembre 2026 – Roma | Eur Convention Center La Nuvola – Auditorium, in collaborazione con Eur S.p.A. Carlo Massarini non sarà presente nelle date di Genova e Ancona.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)