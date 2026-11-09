L’attacco alla Dia dimostra che nessuna istituzione è più al sicuro dagli hacker, con ripercussioni che toccano finanza e geopolitica.

Un presunto attacco informatico alla Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ha riacceso il dibattito sulla vulnerabilità delle istituzioni italiane. Paola Severino, ex ministra della Giustizia e presidente della Luiss School of Law, ha commentato la vicenda in un’intervista ad ADNFinance, sottolineando che il fenomeno sta assumendo contorni sempre più preoccupanti, non solo a livello nazionale ma anche geopolitico.

Attacco alla Dia: il segnale di una nuova fase del cybercrime

Secondo l’ex Guardasigilli, quando gli hacker riescono a penetrare i sistemi di una struttura con livelli di protezione estremamente elevati, emerge la consapevolezza che nessuno è immune. La Dia, ente preposto alle indagini sulla criminalità organizzata, custodisce archivi riservati che spaziano dal registro degli indagati alle indagini anti-terrorismo.

La compromissione di tali dati potrebbe generare conseguenze difficili da quantificare, da un facile ricatto a una manipolazione dell’opinione pubblica.

Rischi per la sicurezza nazionale e geopolitica

Se gli attacchi a imprese private sfociano spesso in estorsioni, quelli contro le strutture pubbliche possono perseguire finalità più ampie. Minacciare le istituzioni più importanti equivale a inviare un messaggio geopolitico: anche le organizzazioni che detengono i dati più segreti possono essere colpite.

La diffusione di informazioni giudiziarie o investigative, per esempio, può alimentare strategie di terrore e creare panico diffuso, soprattutto se accompagnata da campagne di disinformazione.

Impatto sui settori finanziari e sulla fiducia dei consumatori

Il danno non riguarda solo la perdita di dati o di denaro. Quando una banca o una compagnia assicurativa subisce un cyber-attacco, la fiducia dei clienti è messa a dura prova. Severino ha definito l’effetto sulla credibilità “immenso”: i clienti si chiedono se i loro dati siano realmente tutelati. Un calo di fiducia può trasformarsi in una sfiducia generalizzata verso gli intermediari finanziari, destabilizzando l’intero sistema economico.

Criptovalute, riciclaggio e nuove frontiere criminali

Nel contesto della digitalizzazione, le criptovalute rappresentano un nuovo terreno di scontro. La mancata identificazione dei soggetti coinvolti facilita il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Severino ha definito queste opportunità come “praterie sconfinate” per la criminalità. L’Italia, che dal 1992 impone sistemi antiriciclaggio alle banche, può offrire un modello idoneo per affrontare queste nuove sfide, soprattutto con il supporto dell’Amla, autorità europea presieduta da Bruna Szego.

Le difficoltà normative e la necessità di cooperazione internazionale

La legislazione nazionale ha compiuto progressi, ma la vera criticità resta la giurisdizione. Gli hacker spesso operano da paesi con normative deboli, rendendo complessa la loro incriminazione. Questo fenomeno, definito “forum shopping”, spinge i criminali a cercare legislazioni meno stringenti. La cooperazione tra gli Stati è quindi fondamentale: l’Unione europea possiede un quadro normativo avanzato, ma manca ancora un accordo efficace con paesi esterni, specialmente in un contesto segnato da guerre e tensioni geopolitiche.

Il ruolo dell’Italia e dell’UE nella lotta al riciclaggio

Severino ha evidenziato come l’esperienza italiana nel contrasto alla criminalità organizzata possa rivelarsi un vantaggio nella nuova era della finanza digitale. Le banche italiane, fin dagli anni ’90, hanno adottato sistemi di monitoraggio avanzati, creando una base solida per affrontare i flussi illeciti legati a criptovalute e altre forme emergenti di pagamento. L’UE, con Amla, sta cercando di armonizzare le regole, ma il vero “nodo” rimane la collaborazione con paesi terzi.

Cittadini e responsabilità digitale

La sicurezza informatica non è solo compito di istituzioni e imprese: ogni individuo deve adottare comportamenti prudenti. Severino invita a controllare le autorizzazioni concesse a smartphone, tablet e altri dispositivi, evitando di esporre indiscriminatamente le proprie informazioni. Un singolo punto di ingresso vulnerabile può innescare una catena di accessi illegali, amplificando i danni. Nonostante la crescita delle minacce, è importante non cedere al panico; i sistemi di controllo finora hanno dimostrato una notevole resilienza, ma la massima prudenza resta la parola d’ordine.