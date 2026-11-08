Il Grande Fratello Vip è tornato al centro dell’attenzione dopo che due dei suoi protagonisti hanno scatenato una vera e propria guerra di parole. Da un lato, Giacomo Gallani ha usato la piattaforma per una prima dinamica di forte impatto, puntando il dito contro il nuovo flirt tra Megan Ria e Alessandro Varsi.

Dall’altro, Daniele Iaià e il suo amico Lorenzo Pierdominici hanno lanciato accuse pesanti nei confronti di Piera Meloni, suscitando un’ondata di difese sui social.

Il messaggio aereo di Giacomo Gallani e la risposta dei fan

La scandalo è cominciato quando un aereo ha sorvolato il giardino del GF Vip con una scritta rivolta a Giacomo: “Jack hai già vinto, noi fan”.

Il modello ha mostrato il video sui suoi canali, ringraziando i sostenitori per l’ulteriore dimostrazione di affetto, nonostante fosse già fuori dal gioco. Guendalina Tavassi ha commentato il gesto con sarcasmo, chiedendo: “Ma è stato due giorni, che ha vinto?”. Giacomo ha reagito sui social, indicando che il messaggio gli era arrivato “un mese e mezzo” fa, ma ha deciso di non farne caso, lasciando intendere una certa frustrazione per il ritardo.

Le accuse contro Megan Ria e Alessandro Varsi

Non passò molto tempo prima che Gallani intensificasse il suo attacco, accusando Megan di aver cambiato idea su Varsi solo per convenienza. “Megan mi aveva detto che Varsi era troppo ‘etero basic’, ora si mette a letto con lui in nomination”, ha scritto, aggiungendo che Varsi stesso l’aveva definita “troppo mascolina”. Dopo aver realizzato un errore di cronaca – Megan non era in nomination quella settimana – Giacomo ha corretto il suo post, ma ha confermato che percepisce l’avvicinamento come opportunistico. L’uso ripetuto di termini come “basic” e “convenienza” ha alimentato il dibattito tra i fan, divisi tra chi difendeva i due giovani e chi li colpevolizzava per un possibile gioco di strategia.

Il retroscena: la notte sotto le coperte tra Giacomo e Megan

Le polemiche hanno assunto una piega più personale quando Marina La Rosa ha rivelato su X che, poco prima della sua eliminazione, Giacomo e Megan avevano condiviso un intimo momento nella notte. La collega ha citato le parole di Megan: “Non possiamo andare oltre perché non provo quella scintilla, ma sei un ragazzo fantastico, elegante e dolce”. La dichiarazione ha suggerito che le critiche di Gallani potessero nascondere un rosicamento post-eliminazione, trasformando la dinamica in una sorta di vendetta emotiva. Il pubblico ha reagito in maniera contrastante, alcuni interpretando il gesto come una mossa di sopravvivenza televisiva, altri come un tradimento della genuinità dei rapporti all’interno della casa.

Daniele Iaià, Lorenzo Pierdominici e le parole contro Piera Meloni

Nel frattempo, Daniele Iaià, vincitore di Too Hot To Handle Italia, ha acceso una nuova fiamma di polemiche durante una diretta su X, accompagnato dal suo amico Lorenzo. I due hanno commentato il flirt tra Megan e Varsi, accusando la ragazza di usare il concorrente: “Megan lo sfrutta! Vaffa Megan!”. La discussione si è spostata su Piera Meloni, che secondo Lorenzo sarebbe “falsa, frivola, superficial​e e vuota”. Daniele ha seguito aggiungendo una frase incompleta, lasciando intendere un giudizio pesante, ma interrotta prima della pronuncia completa della parola.

Il clamore sui social e l’hashtag #IoStoConPiera

Il video della discussione è divenuto virale, e gli utenti hanno subito reagito difendendo Piera Meloni con l’hashtag #IoStoConPiera. Numerosi commenti hanno denunciato il Grande Fratello per non intervenire contro gli insulti, accusandolo di alimentare una “gogna mediatica”. Alcuni hanno interpretato la parola non pronunciata da Daniele come una possibile zavorra o zerbina, ma il dubbio è rimasto alto. Il dibattito ha mostrato come le parole pronunciate in diretta possano rapidamente trasformarsi in campagne di difesa digitale, accendendo una discussione più ampia sul rispetto verso le concorrenti.

Questi scambi di frecciatine hanno dimostrato che il GF Vip non è solo una gara di sopravvivenza fisica, ma anche un’arena verbale dove le alleanze si formano e si spezzano in pochi secondi. Giacomo Gallani ha ottenuto la sua prima dinamica di conto, mentre Daniele Iaià e Lorenzo Pierdominici hanno alimentato una nuova tempesta mediatica su Piera e Megan. Il pubblico, sempre più attivo online, svolge un ruolo decisivo nel trasformare ogni commento in una potenziale crisi di immagine, dimostrando che nel mondo dei reality le parole hanno un peso quasi pari a quello delle azioni.